Crisi in corso tra Capo Plaza e la fidanzata Gaia Clerici, una delle influencer milanesi più popolari tra i membri della Generazione Z. Una storia d’amore nata ai tempi dei social tra i due che stanno insieme dal 2022 anche se hanno sempre preferito vivere il loro rapporto lontani da occhi indiscreti e dal mondo del gossip. Una scelta che conferma il carattere schivo e riservato del rapper che in occasione del podcast Podcas7_Life ha confermato: “sono fidanzatissimissimo da due anni e mezzo, sto bene ed è la fine del mondo!”. Non solo, il rapper salernitano ha anche rivelato di essere cresciuto e cambiato e, nonostante la giovanissima età, ha bisogno di stabilità ed equilibrio. ”

“Preferisco avere una persona, una donna, che mi fa stare bene al posto di 150 che mi creano solo problemi” – ha detto il rapper anche se nelle ultime settimana i fan (e non solo) più attenti hanno ipotizzato che i tra due potesse essere finito l’idillio.

Capo Plaza e la fidanzata Gaia Clerici si sono lasciati?

A lanciare l’allarme su una possibile crisi di coppia tra Capo Plaza e la fidanzata Gaia Clerici sono stati i fan che hanno notato un dettaglio: sul profilo Instagram della influencer milanese sono state rimosse tutte le storie in evidenza in compagnia del rapper di Salerno. Un particolare che non è sfuggito all’occhio ben attento dei followers, ma in realtà a smentire categoricamente la cosa ci ha pensato proprio Gaia che ha postato una foto con tanto di dedica d’amore al fidanzato.

“In un mondo egoista, noi che ci siamo presi cura della nostra anima ci terremo per mano. A te, che sei la mia anima, la mia squadra, la mia famiglia” – ha scritto la influencer al fidanzato Capo Plaza; una dedica d’amore davvero speciale che ha spazzato via ogni dubbio sul rapporto tra i due.