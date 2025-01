Si chiama Beatrice Niederwieser, la moglie di Red Canzian. Un grande amore quello nato tra il bassista e una delle voci dei Pooh e la donna originaria di Bolzano. Classe 1958, Beatrice incontra per caso nei primi anni ’90 il celebre cantante dei Pooh a Corvara, un comune e un villaggio in Alto Adige. Durante quel primo incontro lei non sapeva neppure chi fosse Red Canzian né tantomeno i Pooh. Proprio il bassista in una intervista rilasciata al Corriere della Sera ha detto: “ci siamo incontrati per caso a Corvara 30 anni fa, lei era sposata e aspettava Phil”.

Entrambi erano impegnati in altre storie d’amore: Beatrice era sposata con il padre del figlio Phil, mentre Red Canzian era sposato con la prima moglie Delia da cui ha avuto la figlia Chiara. A farli incontrare la proprietaria dell’hotel che, una volta visto il cantante dei Pooh, corse ad avvisarla.

Beatrice Niederwieser: l’amore per Red Canzian dei Pooh

Beatrice Niederwieser quando conosce Red Canzian con una sincerità disarmante esclama “Chi sono i Pooh?’”. La donna non conosceva né il cantante né la celebre brand musicale. Archiviato il primo incontro, Red e Beatrice hanno continuato a frequentarsi e una volta terminati i rispettivi matrimoni tra i due è scattata la scintilla. Una forte complicità li ha spinti ad approfondire la conoscenza che, pian piano, si è tramutata in amore. Nel 2000 la coppia ha deciso di celebrare il loro amore con il matrimonio.

Un’unione felice che ha cambiato la vita di Red Canzian che in Beatrice ha trovato non solo una moglie e compagna di vita, ma anche una musa ispiratrice per le sue canzoni. Una bella famiglia allargata tra i due, visto che l’artista dalle pagine del Corriere ha detto: “Phil è anche figlio mio, così come Chiara è figlia sua”. Che dire: viva l’amore!