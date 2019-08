Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato?/ “Stefano De Martino tra le sorelle…”

Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato? Secondo quanto riporta Eva Tremila, tra le due sorelle argentine ci sarebbe del gelo. Belen e Cecilia sono sempre state molto unite. Da quando la showgirl argentina ha fatto arrivare Cecila in Italia, si è sempre occupata di lei, aiutandola anche a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Bellissime, con un fisico mozzafiato, frutto di un regalo di Madre natura, Belen e Cecilia condividono anche il lavoro essendo le creatrici del marchio Me Fui Real. Tuttavia, negli ultimi mesi, Belen e Cecilia si sarebbero allontanate e le prove arriverebbero proprio da Ibiza dove entrambe stanno trascorrendo le vacanze. Nonostante si trovino da tempo sulla stessa isola, ad eccezione della recente riunione di famiglia a cui hanno partecipato anche i genitori, Belen e Cecilia non si sono mai fatte vedere insieme. Nessuna cena e nessuna uscita a quattro per Belen e Cecilia con i rispettivi compagni, ma qual è il motivo di tale allontanamento? Dietro il geo tra le sorelle Rodriguez ci sarebbe Stefano De Martino.

BELEN E CECILIA RODRIGUEZ HANNO LITIGATO? STEFANO DE MARTINO AVREBBE DETTATO LE CONDIZIONI

Secondo quanto racconta Eva Tremila, Stefano De Martino avrebbe dettato le condizioni a Belen Rodriguez con la quale ha da poco ritrovato la passione di una volta. Stando a quello che scrive il noto settimanale, infatti, il conduttore napoletano avrebbe espressamente chiesto alla moglie di tenersi lontana dalla vita mondana e dalle luci della ribalta preferendo una vita più tranquilla e serena. Secondo Eva Tremila, inotre, Stefano De Martino vedrebbe in Cecilia una minaccia per il suo matrimonio. La più piccola delle sorelle Rodriguez, infatti, è solita frequentare discoteche e posti alla moda. La cosa non piacerebbe molto a De Martino che vorrebbe una Belen più casalinga. La showgirl argentina, nuovamente felice tra le braccia del marito, avrebbe così deciso di accontentarlo tenendosi alla larga da tutti i luoghi mondani e, di conseguenza, anche dalla sorella Cecilia. Tra le sorelle Rodriguez, dunque, tornerà l’armonia?

