Bernard D’Ormale, attuale marito Brigitte Bardot/ L’attrice: “il suo amore è piacevole”

La vita sentimentale di Brigitte Bardot è stata sempre molto movimentata e ha attratto il mondo del gossip e dei paparazzi a caccia dell’ultimo scoop di una delle dive più grandi del cinema internazionale. Dal 1992 Bernard d’Ormale è il quarto ed attuale marito di Brigitte Bardot, l’unico e solo uomo che ha saputo conquistare “l’animale selvatico e solitario” che vive in BB. Proprio la Bardot intervistata dal settimanale Oggi parlando del marito ha rivelato: “l’amore di Bernard è piacevole, certo, ma ne ho avuti altri… L’amore di un uomo non è mai stata la spinta per continuare a vivere”. Non solo, la diva francese ha anche confessato di non essersi mai pentita di non aver sposato un imprenditore, anzi ha confessato un suo sogno: “mi dispiace è non aver sposato un bello zingaro che mi avrebbe portata a vivere nella sua roulotte trainata dai cavalli e guardata ballare al suono della sua chitarra. Mi sarebbe piaciuto vivere così”.

Libera, ribelle e anticonformista, Brigitte Bardot con il marito Bernard d’Ormale ha trovato la sua pace nei senti e i due vivono insieme da più di 30 anni nella splendida villa La Madrague a Saint-Tropez.

Brigitte Bardot e l’amore per il marito Bernard d’Ormale

Dal 1992 Bernard d’Ormale è il marito di Brigitte Bardot, la diva del cinema internazionale che dopo tre matrimoni fallimentari ha coronato il suo sogno d’amore con l’esponente politico del Fronte Nazionale. Il primo incontro tra i due risale proprio al 1992 in occasione di una cena organizzata da Jany Le Pen, la seconda moglie di Jean-Marie Le Pen, e dall’avvocato dell’attrice Jean-Louis Bouguereau. Un vero e proprio colpo di fulmine tra i due che da quel momento non si sono mai più separati, anzi pochi mesi dopo sono convolati a nozze. La coppia vive a Saint Tropez circondati dalla natura e dai tanti amati animali dell’attrice che da decenni si fa promotrice della difesa degli animali.

Proprio il marito Bernard d’Ormale le ha salvato la vita un pò di anni fa quando l’attrice si è sentita male a causa del forte caldo richiedendo un ricovero in ospedale. “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili” aveva raccontato alla stampa il marito di Brigitte Bardot.











