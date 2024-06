Bernard D’Ormale, chi è l’attuale marito Brigitte Bardot/ “Condivido la mia vita da 27 anni: un record!”

Bernard d’Ormale è il quarto ed ultimo marito di Brigitte Bardot, l’indimenticabile BB! L’attrice francese, diva ed icona di stile mondiale, è sposata oramai da più di 27 anni con il consigliere di Jean-Marie Le Pen, fondatore del Fronte Nazionale. Un amore importante che la stessa Brigitte Bardot ha raccontato così dalle pagine del settimanale Oggi: “ho avuto molte esperienze. Ho goduto della vita con le sue gioie e le sue angosce. Ho sempre cercato l’amore assoluto che ho trovato, alla fine, con gli animali. Oggi condivido la mia vita con Bernard d’Ormale da 27 anni. È un record!”. Il marito è una presenza fissa nella sua vita ed è stato proprio lui a salvarla quando ha avuto un attacco dovuto al grande caldo registrato in Francia. Proprio il marito, infatti, ha chiamato l’ambulanza che ha soccorso la diva nella villa di Saint-Tropez.

Al quotidiano francese Var Matin, Bernard D’Ormale ha raccontato cosa è successo alla mitica BB: “Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili”. Fortunatamente l’attrice si è ripresa una volta arrivata in ospedale e poco dopo sui social ha scritto un messaggio indirizzato a tutti i suoi fan che si sono preoccupati per il suo stato di salute.

Chi è Bernard D’Ormale, il marito di Brigitte Bardot

Bernard D’Ormale non è solo il quarto marito di Brigitte Bardot. Classe 1941, Bernard è nato Marsiglia da mamma originaria dell’Australia e ha vissuto buona parte della sua adolescenza in Sud America. Una volta entrato nel mondo degli affari, Bernard ha svolto la parte iniziale della sua carriera in Africa occupandosi del settore tessile, aereo e cinematografico. Una volta rientrato in Francia si è lanciato in una carriera politica diventando consigliere di Jean-Marie Le Pen, fondatore del Fronte Nazionale. Proprio la moglie Brigitte Bardot, incontrata nel 1992 in occasione di un evento a Saint Tropez organizzato da Jany Le Pen, la seconda moglie di Jean-Marie Le Pen, e Jean-Louis Bouguereau, l’avvocato dell’attrice, parlando del marito qualche anno fa ha detto: “mio marito ha il diritto di pensare come vuole. Ha il diritto di fare ciò che vuole”.

Infine BB parlando sempre del marito e dell’amore che prova per lui ha detto: “l’amore di Bernard è piacevole, certo, ma ne ho avuti altri… L’amore di un uomo non è mai stata la spinta per continuare a vivere”.











