Bianca Guaccero e Giovanni Pernice confermano di essere una coppia a Ballando con le stelle 2024, lei: “Innamorata”

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono la prima coppia ad esibirsi nella finale di Ballando con le stelle 2024. Portano sul palco un appassionato tango argentino, che viene anticipato da un filmato in cui i due, finalmente, non nascondono più i reciproci sentimenti. “Dopo tanto tempo c’è qualcuno che si prende cura, da donna, lei si è presa cura di me e io di lei da uomo… è una cosa che mi mancava da moltissimo tempo, mancava una donna al mio fianco.” ammette il maestro di Ballando, mentre tiene vicina Bianca.

Guaccero, a sua volta, ammette di essersi innamorata di Giovanni: “Lui in realtà non ha fatto niente per conquistarmi, gli è bastato essere se stesso nella sua pazzia totale. È stata la cosa che mi ha fatto innamorare di Giovanni. Era da un po’ di tempo che non sentivo la felicità, quella del cuore. A me l’amore mi ha sempre messo in agitazione, non mi sono mai sentita al sicuro. La differenza che provo con lui è che con lui mi sento al sicuro e questa cosa mi dà felicità.” Non manca, infine, una battuta sulla provocazione lanciata a Giovanni da una persona del pubblico di Ballando: “Sposa Bianca!” “Sposarla? Se vinciamo Ballando con le stelle…” dichiara lui, senza però concludere la frase.