BIGLIETTI MILAN JUVENTUS, PREZZI TROPPO ALTI A SAN SIRO

I prezzi dei biglietti Milan Juventus stanno facendo discutere, anche perché gli aumenti previsti per il big-match di sabato 23 novembre 2024 saranno la punta di un iceberg che, scrive il Corriere della Sera, ha portato a rincari pari addirittura all’80% nel giro degli ultimi due anni. La questione quindi è duplice: da una parte, per la grande sfida contro i bianconeri i biglietti Milan Juventus stanno comunque andando a ruba e si dovrebbe arrivare al tutto esaurito o quasi; allargando però l’analisi, ci sono preoccupazioni perché andare allo stadio sta diventando un lusso per i tifosi del Milan.

Il Corriere della Sera ha preso spunto proprio dalla polemica relativa ai biglietti Milan Juventus, che sta facendo parlare molto i social e i siti specializzati, per un’analisi complessiva sui costi che devono sostenere i tifosi del Diavolo, con l’aggravante che sono proprio i settori più popolari ad avere subito i maggiori incrementi. Si parla di rincari nell’ordine dell’80% in due anni per le curve, cioè secondo anello verde e secondo blu, passate da 69 a 124 euro, cioè quasi il doppio. Ipotizzando un gruppo di quattro persone, amici o una famiglia unita dal tifo rossonero, parliamo di 500 euro per vedere una partita in curva.

BIGLIETTI MILAN JUVENTUS, IL RINCARO DEI PREZZI COLPISCE I POPOLARI

Naturalmente un altro settore adatto a chi deve spendere di meno è il terzo anello: qui si parla di un aumento del 76% per le sedie rosse laterali, del 65% per le centrali e del 68% per le poltroncine blu. Interessante quindi notare come la stangata sui prezzi dei biglietti Milan Juventus colpisca soprattutto i popolari: logicamente i posti vip restano i più cari, ma qui gli incrementi si fanno sentire meno, ad esempio in tribuna d’onore si è passati da 399 a 479 euro, con un rincaro del 20%, che probabilmente non è così problematico per chi frequenta le zone più prestigiose dello stadio Giuseppe Meazza.

Parlando del primo anello, la stangata tocca solamente ai posti di primo anello arancio centrali più defilati verso blu e verde, che schizzano dai 139 e 149 euro delle ultime due stagioni ai 239 euro attuali, con un aumento del 72%. Per un big-match lo stadio si riempie comunque, ma fa certamente riflettere il fatto che per i biglietti Milan Juventus la stangata riguardi soprattutto i settori più “economici”: si va ad intaccare la passione di chi magari fa sacrifici per andare allo stadio, specie se in compagnia di amici o dei figli ai quali trasmettere la passione rossonera. Si potrebbe avvicinare o magari anche superare il record d’incassi della Serie A, ma siamo sicuri che alla lunga sia la politica giusta?