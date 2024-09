Il bonus dipendenti 2025 potrebbe essere molto più corposo rispetto a quello a cui siamo stati abituati fino ad oggi. Si tratta di una misura da accorpare al precedente incentivo da 260€, con l’aggiunta di 440€ che porterebbero fino a 700 euro.

Il beneficio consisterebbe in un altro taglio Irpef in grado di poter aumentare il proprio reddito grazie ad una riduzione delle tasse da versare. Attualmente le fasce su cui vengono applicate le imposte sono tre (il 23% per i redditi fino a 28.000 euro, il 35% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro e il 43% per i redditi che superano i 50.000 euro).

MENO TASSE A CHI HA FIGLI/ Il nuovo passo avanti in attesa del quoziente familiare

Bonus dipendenti 2025: come funzionerà?

Il bonus dipendenti 2025 permetterà a chiunque abbia un impiego di poter pagare meno tasse. Prima del nuovo taglio del cuneo fiscale i lavoratori godevano di un taglio del 2% fino a 28 mila euro di reddito, risparmiando 260€ annui.

L’idea – e qui nascerebbe il nuovo incentivo fiscale – sarebbe quella di portare dal 35% al 33% l’Irpef da applicare a chi percepisce tra i 28.000€ e i 50.000€, ottenendo così un risparmio di 440€ annui.

Partite Iva, Salvini: "Estenderemo la flat tax fino a 100mila euro"/ "Regime al 15% funziona, andiamo avanti"

Anche il Viceministro Maurizio Leo si era detto propenso ad aiutare il ceto medio, e infatti quest’ulteriore sgravio è pensato per i lavoratori con reddito fino a 50.000€. Chi rientra in questa fascia potrebbe totalizzare un risparmio economico fino a 700 euro.

Redditi superiori a 50 mila euro

Nonostante il Governo si stia concentrando sui redditi del ceto medio (fino a 50.000€), questo non significa escludere definitivamente coloro che rientrano in una fascia reddituale più alta (che superi ad esempio i cinquanta mila euro).

Effettivamente tra le ipotesi dell’esecutivo si parlava della possibilità di estendere i benefici fiscali anche chi percepisce fino a 60 mila euro. Se così fosse – e al pari delle condizioni del bonus dipendenti 2025 – si parlerebbe di un risparmio fino a 1.700€ annui.

Sovraindebitamento/ Guai per i piccoli debitori, norme meno tutelative (12 settembre 2024)

Non ci resta che attendere le misure che entreranno in vigore dopo l’aggiornamento del Documento di Economia e Finanza.