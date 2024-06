Fedez esordisce su OnlyFans per lanciare il singolo ‘Sexy Shop’/ Poi avverte: “Niente contenuti espliciti”

Fedez sbarca su OnlyFans per lanciare il singolo ‘Sexy Shop’

Anche lo sbarco su OnlyFans è diventato, nel caso di Fedez, un vero e proprio evento. Il rapper lo aveva annunciato pochi giorni fa, attraverso la voce di Giuseppe Cruciani a La Zanzara, che avrebbe aperto un profilo sul social più chiacchierato degli ultimi tempi, tuttavia aveva anticipato che non ci sarebbero stati contenuti espliciti. Con un comunicato oggi Fedez ha ufficializzato la sua presenza su OnlyFans a partire dalle 14 e per quale miglior motivo per lui se non per pubblicizzare il suo nuovo singolo?

“Fedez conferma ufficialmente l’avvio di una nuova collaborazione con OnlyFans, uno dei primi artisti in Italia a utilizzare la piattaforma per promuovere il lancio di un brano musicale.” si legge infatti nel comunicato, che sottolinea la tendenza di molti artisti internazionali a utilizzare la piattaforma per offrire ai fan uno sguardo esclusivo sul backstage del video musicale, in questo caso di Sexy Shop.

Fedez su Onlyfans per ‘creare un rapporto più forte col pubblico’

Un’iniziativa, quella di Fedez su Onlyfans, “mira a creare un legame ancora più forte e diretto con il pubblico offrendo contenuti inediti e divertenti.” si legge. Ed ecco che, proprio allo scoccare delle 14, Fedez ha pubblicato su Instagram un carosello di foto che annuncia il suo sbarco su OnlyFans: “Allarme è arrivato questo bel ragazzone su OnlyFans – ha annunciato il rapper con ironia – Petto peloso da far sognare, i suoi addominali per farvi grattugiare il grana, possenti braccia per abbracciare chi si scandalizza appena sente la parola OnlyFans. E invece no! userò questo canale come fanno un sacco di persone e artisti nel mondo per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande”, ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)













