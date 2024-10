La trasmissione Le Iene in onda questa sera su Italia 1 si soffermerà sulla vicenda che vede protagonista in questi giorni la content creator per adulti Mady Gio – all’anno Madalina Ioana Filip – che è finita al centro di un’accusa (non ancora formalizzata in una vera e propria denuncia, ci tiene a mettere in chiaro il suo avvocato) di evasione fiscale: nella trasmissione condotta da Belen e Teo Mammucari la donna cercherà di spiegare l’accaduto dal suo punto di vista, dicendosi – quasi ovviamente – del tutto innocente ed aperta ad ogni tipo di confronto con l’Agenzia delle Entrate.

Soffermandoci brevemente su quanto contestato a Mady Gio, secondo il parere della Guardia di Finanza la content creator – nell’anno fiscale 2022 – avrebbe mancato di versare le tasse relative a guadagni per oltre 1,5 milioni di euro sfruttando l’espediente di spostare figurativamente la sua residenza a Lugano (ovviamente in Svizzera) per godere di un regime fiscale agevolato, continuando comunque a lavorare e vivere nel bel paese; mente lei in una storia Instagram aveva già messo in chiaro di aver “sempre pagato le tasse sia in Italia che in Svizzera“, scagliandosi contro alcuni “articolo di giornale” che l’avrebbero dipinta come un feroce evasore fiscale.

Chi è Madalina Ioana Filip: la content creator di OnlyFans Mady Gio

Interessante – prima di arrivare al racconto che Madalina Ioana Filip farà alle Iene questa sera, del quale siamo in grado di darvi una breve anticipazione – soffermarci un attimo sulla vita di quella che lo scorso anno è stata ‘premiata’ per essere la donna italiana che guadagna più soldi con la piattaforma per adulti OnlyFans: nata in Romania, è approdata all’età di 12 anni nel varesotto (dove parrebbe avere ancora oggi la residenza fiscale, secondo alcuni quotidiani) dove ha lavorato per una decina di anni nel ristorante di famiglia.

Dopo essersi lanciata nel mondo online con TikTok e Twitch, Mady Gio ha deciso di aprire – su consiglio dei fan – un profilo sulla piattaforma azzurra e bianca dove ha iniziato a guadagnare praticamente fin da subito, senza neppur dover mostrare il suo corpo completamente nudo: ad oggi per un video del seno chiede “250 euro – ha spiegato lei in diverse interviste – mentre per la foto semplici 70″. Dal punto di vista degli amori, per che Mady Gio sia stata sposata (prima di divorziare) per alcuni anni con il suo attuale manager, mentre ora – rivela proprio a Le Iene – “frequento un ticinese”.

Mady Gio a Le Iene: “Sono arrivata in Svizzera come globalista nel 2022 e ho pagato 460mila euro di tasse”

Ai microfoni di Gaston Zam questa sera Madalina Ioana Filip chiarirà una volta per tutte che il suo trasferimento in Svizzera sarebbe stato fatto secondo il principio del “globalista” che permette di “trattare con lo stato svizzero un forfait annuale su cui paghi una tassa fissa“: nel suo caso si sarebbe trattato di “460mila euro entro un limite (..) di due milioni di euro” guadagnati, che sarebbero dovuti essere versati anche nel caso in cui “non avessi guadagnato nulla”.

Soldi che – precisa Mady Gio – non ha mai mancato di pagare allo stato svizzero nel quale ci tiene a precisare chiaramente che vive dal 2022, tanto che “voi Iene mi siete venuti anche a trovare l’anno scorso e avete visto la casa“; mentre chiudendo sulla questione della presunta evasione fiscale, la onlyfanser ci tiene anche a mettere in chiaro che – a differenza di quanto scritto su alcuni quotidiani – “non [devo] pagare al fisco un milione e mezzo” perché quelli sono i soldi effettivamente “guadagnati quell’anno”, dicendosi peraltro “tranquilla perché che faccio le cose giuste“.