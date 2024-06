Candidati circoscrizione Nord-Ovest Elezioni Europee 2024/ Nomi per 20 seggi: FdI Lega FI Pd M5s SUE Az AVS

ELEZIONI EUROPEE 2024, CANDIDATI CIRCOSCRIZIONE NORD-OVEST: QUALI REGIONI, QUANTI SEGGI, NOMI CAPOLISTA

Con le Elezioni Europee 2024 ormai alle porte serve fissare per bene i nomi dei candidati delle liste presenti in ogni circoscrizione: concentriamoci sulla Nord-Ovest, ovvero l’area che comprende le intere regioni di Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta e Liguria. Per la circoscrizione nord-occidentale – una delle 5 in cui è suddiviso il Paese secondo la legge elettorale delle Europee – il sistema proporzionale prevede l’assegnazione finale di 20 seggi eletti sui 76 totali (15 Nord-Est, 15 Centro, 18 Sud, 8 Isole).

Qui sotto avete la possibilità di scoprire tutti i nomi dei candidati presenti nei partiti in corsa alle Elezioni Europee 2024 nella circoscrizione Nord-Ovest, ma nell’attesa dei risultati in arrivo solo dopo la due giorni di voto (sabato 8 e domenica 9 giugno 2024) ecco tutti i singoli capolista scelti dai vari partiti per guidare la composizione dei candidati al Parlamento Europeo nel Nord-Ovest.

FdI: Giorgia Meloni detta Giorgia

Lega: Silvia Sardone

Forza Italia: Antonio Tajani

Pd: Cecilia Strada

M5s: Maria Angela Danzi

Stati Uniti d’Europa: Emma Bonino

Azione-Siamo Europei di Calenda: Elena Bonetti

Alleanza Verdi-Sinistra: Ilaria Salis

Pace, Terra, Dignità: Michele Santoro

Alternativa Popolare: Stefano Bandecchi

Libertà: Cateno De Luca

CANDIDATI EUROPEE NORD-OVEST: NOMI PER FDI, LEGA, FI-NM

La sfida nella circoscrizione più ampia d’Italia, per l’appunto quella del Nord-Ovest, vede da mesi ormai tutte le liste impegnate nella campagna elettorale atta a confermare (o smentire) i sondaggi politici della vigilia: in casa Centrodestra, si ribaltano le posizioni rispetto alle Europee 2019 quando era la Lega di Salvini a fare la voce grossa interna alla coalizione, “sostituita” ora da FdI di Giorgia Meloni che tenta il difficile superamento del 30% nei risultati finali.

Sui candidati scelti dai partiti di Centrodestra, spiccano ovviamente i due leader Meloni e Tajani che però hanno già fatto sapere che non entreranno in Parlamento Europeo qualora fossero eletti: in casa FdI sono l’europarlamentare uscente Carlo Fidanza e Giovanni Crosetto a tirare il gruppo dei candidati nel Nord-Ovest, con l’aggiunta del “big” Mario Mantovani, imprenditore e già vicepresidente di Regione Lombardia. Nella Lega è la combattiva Silvia Sardone da capolista a guidare il Carroccio, assieme agli uscenti Isabella Tovalieri e Angelo Ciocca, con l’aggiunta del generale Roberto Vannacci candidato ad un alto numero di preferenze. Per Forza Italia-Noi Moderati tra i big candidati troviamo l’ex sindaca di Milano Letizia Moratti, l’ex candidato a Torino Paolo Damilano e l’europarlamentare uscente Massimiliano Salini.

CIRCOSCRIZIONE NORD-OVEST EUROPEE 2024: NOMI PD, M5S, SUE, AZ, AVS

Per il “campo largo progressista” la sfida è tutta tra Pd e M5s per capire chi otterrà più seggi eletti nel prossimo Europarlamento: nella circoscrizione Nord-Ovest tanto i Dem quanto i 5Stelle candidano nomi di minor profilo politico, preferendo candidature più “civiche” e aperte alla società civile (in quanto non è il territorio dove storicamente Pd e Movimento 5Stelle raggranellano più voti, ndr).

Tra i candidati di maggior spicco, oltre alla figlia del fondatore di Emergency Gino Strada, troviamo il leader Pd al Parlamento Ue Brando Benifei, con anche Irene Tinagli, Alessandro Zan, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e l’assessore a Milano Pierfrancesco Maran, mentre Schlein non è presente al Nord-Ovest (candidata al Centro e nelle Isole). Tra i 5stelle invece, Conte sceglie il giornalista Pedullà appena dietro a Danzì, con una lunga lista di nuovi nomi giunti dalle primarie online. Per AVS è la detenuta in Ungheria Ilaria Salis a rappresentare l’Alleanza Verdi-Sinistra, assieme all’ex sindaco di Roma Ignazio Marino e l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Per la lista Stati Uniti d’Europa che raggruppa Italia Viva di Renzi e PiùEuropa, i nomi dei candidati più in lizza restano Emma Bonino, l’imprenditore Gianfranco Librandi, il conduttore Alessandro Cecchi Paone e l’ex candidata dem in Liguria, Raffaella Paita; in Azione di Calenda invece è Elena Bonetti, ex renziana, a guidare la pattuglia dei candidati al Nord-Ovest con il magistrato Cuno Tarfusser.

COME E DOVE TROVARE TUTTI I CANDIDATI EUROPEE AL NORD-OVEST

Per scoprire invece tutti gli altri nomi – comprese le liste più piccole – ecco invece dove e come trovare le lista con i candidati europarlamentari alle Elezioni Europee 2024 nella circoscrizione Nord-Ovest: il servizio Eligendo del Ministero degli Interni mette a disposizione questa pagina dove trovare tutti i nomi in lista, con relativi CV, presenti alle urne nelle schede elettorali. In aggiunta, ecco qui di seguito i nostri focus con i candidati dei principali partiti presenti alle Europee 2024:

