La polizia metropolitana di Londra ha arrestato un consigliere laburista con l’accusa di aver incoraggiato ad uccidere, nel mezzo dei disordini che da giorni vanno avanti nelle strade della Gran Bretagna. L’uomo si chiama Ricky Jones ed è un politico locale di Dartford, nel Kent: stato sospeso dal partito dopo che sui social media è diventato virale un video nel quale diceva alla folla che i dimostranti di estrema destra dovevano farsi tagliare la gola. Nelle immagini di un video di una contro-protesta a Walthamstow, organizzata per rispondere alle rivolte di estrema destra in tutto il Regno Unito, l’uomo ha attaccato i “disgustosi fascisti nazisti”, affermando: “Dobbiamo tagliargli la gola e liberarci di tutti”.

Un portavoce del partito laburista ha preso posizione contro il consigliere di Dartford, affermando che “questo comportamento è completamente inaccettabile e non sarà tollerato”. In un video, la Metropolitan Police ha affermato: “Gli agenti hanno arrestato un uomo di circa 50 anni in un indirizzo nel sud-est di Londra.

È stato trattenuto con l’accusa di aver incoraggiato l’omicidio e per un reato ai sensi del Public Order Act. È in custodia presso una stazione di polizia nel sud di Londra“.

Caos in Inghilterra con le proteste dell’estrema destra

Mercoledì sera centinaia di manifestanti si sono radunati a Walthamstow, a Londra, per contrastare le rivolte di estrema destra che hanno travolto il Paese ormai da giorni. Militanti di destra hanno preso dall’assalto le moschee il Regno Unito e gli hotel che ospitano richiedenti asilo sono stati attaccati a Rotherham e Tamworth. Il principale leader ebreo della Gran Bretagna ha messo in guardia dall’antisemitismo tra alcuni contro-manifestanti: un cartello incitava infatti a far uscire i “sionisti” dal distretto del nord di Londra.

Il rabbino capo Ephraim Mirvis ha affermato: “Molti nella comunità ebraica britannica si sentono intrappolati tra l’incudine dell’odiosa estrema destra e il martello dell’estrema sinistra cospiratrice”. A detta dell’autorità ebraica, “Èèstato reso fin troppo chiaro negli ultimi giorni che gli ebrei non sono stati benvenuti in molte delle contro-manifestazioni“.