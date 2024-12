Anticipazioni e ospiti di Caro Marziano Speciale Natale su Rai3: da Vanoni a Littizzetto

Questa sera, venerdì 27 dicembre, va in onda su Rai3 Caro Marziano Speciale Natale, il lungo viaggio di Pif nelle tradizioni culinarie natalizie. Un goloso tour che stando alle anticipazioni regalerà al pubblico televisivo un’atmosfera decisamente natalizia, in compagnia di ospiti davvero speciali: da Ornella Vanoni a Luciana Littizzetto, passando per Ficarra e Picone, il celebre scrittore Francesco Piccolo, lo chef Massimo Bottura e altri. Una puntata che unisce dunque tradizioni culinarie e intrattenimento, ma anche aneddoti, curiosità e retroscena su volti noti al grande pubblico.

Per Pierfrancesco Diliberto, meglio noto come Pif, è l’occasione ideale per destreggiarsi dietro la cinepresa e realizzare uno speciale che si preannuncia molto nelle sue corde. Chissà se ci sarà anche spazio per qualche aneddoto personale, dato che dal 2020, da quando è diventato papà ha più volte detto di aver finalmente trovato un equilibrio perfetto.

Caro Marziano Speciale Natale, il viaggio culinario di Pif assieme ad ospiti straordinari

“Mia figlia Emilia ha messo le cose al posto giusto, perché un figlio ti prolunga la vita, una bambina, specie se la fai a 48 anni”, ha raccontato in una intervista a Oggi. “Ho trasformato in un lavoro la mia passione da ragazzino, ed è una passione che fa vivere bene me e la mia famiglia: voglio trasmettere questo a mia figlia”, ha detto.

Ora però spazio al viaggio in lungo e in largo per l’Italia con il mitico chef Massimo Bottura alla ricerca del miglior piatto e delle migliori tradizioni natalizie, insieme a tantissimi ospiti speciali. Il sud Italia è ben rappresentato da Ficarra e Picone, ma c’è spazio per tutti, fino al Nord con la Littizzetto. Appuntamento fissato alle ore 21.25 circa su Rai3.

