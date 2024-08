Il buono, il brutto, il cattivo, diretto da Sergio Leone

Sabato 17 agosto, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 20:30, il film western del 1966 dal titolo Il buono, il brutto, il cattivo. La pellicola, della durata monstre di quasi tre ore, chiude quella che viene chiamata la Trilogia del Dollaro, dopo Per un pugno di dollari e Per qualche dollaro in più, ed è considerato un capolavoro del cinema e uno dei film migliori di tutti i tempi. di genere western diretto da Sergio Leone, che ne ha curato anche la sceneggiatura insieme a Sergio Donati, Age & Scarpelli e Luciano Vicenzoni.

I protagonisti principali sono Clint Eastwood, che interpreta “Il Biondo”, Eli Wallach nella parte di “Tuco” Ramirez, e Lee Van Cleef nel ruolo di “Sentenza”. Le musiche del film sono ancora una volta del grande Ennio Morricone. Altri personaggi sono Aldo Giuffrè, che interpreta il capitano Clinton, Mario Brega, nel ruolo del caporale Wallace, e Luigi Pistilli, che interpreta Pablo Ramirez.

La trama del film Il buono, il brutto, il cattivo: un bottino, un cimitero, una tomba e un triello diventato iconico

Il buono, il brutto, il cattivo è ambientato al tempo della guerra di secessione americana. Uno dei protagonisti, Tuco Ramirez, è un bandito, sempre inseguito dai cacciatori di taglie, che lo catturano, ma viene liberato da un pistolero misterioso, il Biondo, che poi lo consegna alla giustizia per incassare lui stesso la taglia. Al momento dell’impiccagione di Tuco, il Biondo lo salva tagliando il cappio con un colpo di fucile da distanza, e successivamente i due si dividono la taglia.

La loro “società” però non dura e Tuco viene abbandonato nel deserto dopo un altro colpo. Nel frattempo, il terzo protagonista, il sicario “Sentenza”, dopo aver ucciso Baker che lo aveva ingaggiato per trovare un ex commilitone sudista, Jackson, che aveva fatto scomparire una cassa con l’oro, si mette alla sua ricerca scoprendo che ora Jackson si fa chiamare Bill Carson. Tuco sopravvive al deserto e si mette sulle tracce del Biondo, riuscendo a trovarlo e gli restituisce il “favore” facendolo attraversare il deserto senza protezione e acqua.

Quando appare una diligenza senza guidatore, sulla quale si trovano alcuni soldati sudisti morti, Tuco la ferma e la saccheggia, scoprendo che uno dei sudisti, Bill Carson, è agonizzante e gli offre 200 mila dollari per un po’ d’acqua, parlandogli di un cimitero dove si trova sepolto l’oro. Mentre Tuco recupera l’acqua, Bill Carson, rivela il nome sulla tomba al Biondo che nel frattempo ha raggiunto la diligenza, così, per trovare il bottino, Tuco è costretto a prendersi cura del Biondo per poter completare le informazioni e trovare il bottino.

I due vengono poi catturati dai nordisti e portati in un campo di prigionia dove trovano Sentenza, arruolatosi per trovare Carson. Tuco si spaccia proprio per Carson e viene torturato rivelando sia il nome del cimitero dove si trova la tomba, che il fatto che sia il Biondo a conoscere il nome sulla tomba nella quale scavare. Sentenza stima che il Biondo non rivelerà il nome della tomba e gli propone un accordo per dividersi il bottino, mentre per Tuco si prospetta l’impiccagione.

Il bandito riesce però a liberarsi e si rifugia in una città che viene bombardata nello scontro tra i due eserciti. Nella stessa città arriva anche Sentenza con la sua banda e il Biondo, che dopo aver “riconosciuto” il suono della pistola di Tuco, si allea con lui sterminando la banda di Sentenza e partendo poi verso il cimitero dove si trova il tesoro. Dopo una serie di avventure, compresa la distruzione di un ponte con delle cariche esplosive, e lo scambio reciproco delle informazioni sul luogo del cimitero e il nome sulla tomba, Tuco riesce a fuggire con un cavallo rubato ai soldati sudisti e arriva al cimitero dove scava ma non trova niente.

Al cimitero arriva anche il Biondo che mette sotto tiro Tuco e lo fa scavare con una pala, e poi Sentenza che li minaccia entrambi. Dopo aver mostrato agli altri due che la tomba è vuota, il Biondo scrive il nome del morto su una pietra e propone un triello con il vincitore che potrà poi trovare il tesoro. La scena finale del triello vede il Biondo uccidere Sentenza, mentre Tuco si trova con la pistola scaricata dal Biondo e deve scavare tenuto sotto tiro, trovando i dollari. L’ultima sequenza vede Tuco costretto a stare in equilibrio su una delle croci di legno del cimitero con un cappio al collo, mentre il Biondo se ne va con metà del bottino, per poi sparare al cappio da lontano salvando così la vita del compare.