La storia di Annamaria Mihalache a The Voice kids 2024: “Bullizzata”

La prima puntata di The Voice Kids 2024 ha tra i suoi concorrenti Annamaria Mihalache, un bambina di 11 anni che vive a Vetralla e che ha un grande amore per la musica. Nel filmato di presentazione, Annamaria racconta che questa passione le è stata trasmessa dallo zio che vive in Canada e che per lavoro fa il bluesman. Dopo un inizio dedicato all’amore della musica, la piccola concorrente racconta però un aspetto più delicato della sua infanzia: il bullismo.

“Io a scuola non ho molti amici – ha esordito nel video di presentazione, spiegando che – mi hanno un po’ bullizzata. Mi dicevano che ero in carne, mi hanno preso in giro solo perché mettevo dei semplici leggins!” Si emoziona Annamaria Mihalache nel raccontare questo aspetto della sua vita, così come si commuove sua mamma a confermarlo.

Annamaria Mihalache: “La musica è la mia amica, è vita”

“Lei perdona sempre, è dolcissima, – ha spiegato la mamma di Annamaria in merito al bullismo – perdona anche se le fanno qualcosa di bruttissimo, poi sorride sempre”. La giovane concorrente di The Voice Kids 2024, d’altronde, ammette di riuscire a sorridere proprio grazie alla musica: “Per me la musica è vita, è stata un’amica“. Sul palco fa ascoltare ai quattro giudici la sua versione di ‘Esseri umani’ di Marco Mengoni, ammettendo di averla scelta proprio perché “mi ci ritrovo, perché da piccola sono stata bullizzata”. La commozione è tanta che Annamaria sbaglia una parte della canzone, ma la giuria premia la sua reazione: la concorrente si riprende subito e sceglie poi di stare nella squadra di Arisa.