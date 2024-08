Le Olimpiadi di Parigi 2024 ci portano in una nuova finale e possibile medaglia, targata Chiara Pellacani. La specialista di tuffi è intenta a gareggiare per la finale dal trampolino e ovviamente le speranze azzurre sono tutte rivolte al suo possibile successo, almeno su un gradino del podio. Nel frattempo, anche la cronaca rosa vuole la sua parte e alcune curiosità alimentano una particolare ‘ship’ che sfocia soprattutto nello sport. Una domanda su tutte domina gli appassionati di gossip: Matteo Santoro è il fidanzato di Chiara Pellacani?

Chi è Yang Liu/ Avversaria di Imane Khelif nella finale di boxe alle Olimpiadi Parigi 2024 (oggi 9 agosto)

L’interrogativo in realtà è già stato sciolto dai diretti interessati in più occasioni: Matteo Santoro non è il fidanzato di Chiara Pellacani, bensì il ‘fratello’ sportivo. Una simbiosi che li ha portati nel corso degli ultimi anni a condividere allenamenti, sudore, lacrime e successi portando a casa medaglie che hanno impreziosito non solo le reciproche carriere ma anche l’intensa amicizia che affiora soprattutto sui social.

Diretta Sofia Raffaeli Milena Baldassarri/ Streaming video Rai: così così al cerchio! (Olimpiadi 2024)

Chiara Pellacani e Matteo Santoro: un’amicizia fraterna fuori e dentro lo sport

Su Instagram i profili di Chiara Pellacani e Matteo Santoro pullulano di post condivisi che raccontano la bellezza del loro rapporto, anche oltre lo sport. “Ancora una volta sul tetto d’Europa insieme a te”, scriveva così sui social il secondo a giugno del 2023 dopo il successo nella competizione proprio in squadra con la campionessa oggi impegnata con la finale di tuffi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Parole al miele che hanno alimentato ulteriormente il sogno di una parte dei fan che fosse lui il fidanzato, ma a quanto pare la ‘ship’ è solo sportiva oltre che dettata da un’amicizia fraterna.