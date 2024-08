MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA

Il medagliere olimpiadi Parigi 2024 ha toccato quota 30 con la giornata di ieri. Oggi, venerdì 9 agosto, comincerà l’ultima parte nella corsa alle 41 medaglie prefissate ovvero le 40 della spedizione di Tokyo 2021 più una per sancire il miglioramento.

Chi potrà portare medaglie? Gregorio Paltrinieri potrebbe essere il primo della lista smuovere il medagliere in questo terzultimo giorno Olimpico. L’Italvolley è chiamato al riscatto dopo il pesante 3-0 in semifinale con la Francia e quale miglior modo se non con un bronzo contro gli USA?

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Todibo-Galeno, doppio colpo. L'Atalanta convoca Koopmeiners (9 agosto 2024)

Dopo una semifinale non all’altezza di una finale, per citare Tortu, la 4×100 maschile di atletica lotterà per rientrare quantomeno tra le prime tre dopo l’oro di Tokyo. E poi occhio ai possibili exploit di Pellacani nei tuffi sognando la Cagnotto, Pizzolato nel sollevamento pesi, Chamizo nella lotta e Alessio nel taekwondo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Manna insiste per Neres, Folorunsho si "cancella" (9 agosto 2024)

MEDAGLIERE OLIMPIADI PARIGI 2024: CLASSIFICA

1) Usa 30-38-35 tot. 103

2) Cina 29-25-19 tot. 73

3) Australia 18-14-13 tot. 45

…

9) Italia 10-11-9 tot. 30