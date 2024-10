Diandra Pecchioli è ancora la fidanzata di Valerio dopo Temptation Island 2024? Due strade che non si incontrano

Diandra Pecchioli è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione di settembre di Temptation Island 2024. La sua storia con Valerio ha sollevato molte discussioni del web, che si è spaccato tra chi trova che sia lui ad avere ragione e chi, invece, sostiene l’indipendenza e i sacrifici fatti da lei per la sua vita lavorativa. Alla base della loro crisi di coppia, ricordiamo, c’è il fatto che Valerio desidera lasciare Roma per vivere una vita più tranquilla e fronte mare nella sua città natale, Brindisi; lei, però, vuole rimanere a Roma, dove c’è l’attività che con tanta fatica ha creato e porta avanti.

Diandra ha 37 anni ed è originaria di Firenze, ma vive a Roma da 7 anni, dove convive col fidanzato Valerio, e ha qui un locale abbastanza noto, il Mon Amì, del quale è proprietaria. È laureata in veterinaria ma ha poi intrapreso la carriera di imprenditrice, che porta avanti con soddisfazione ma a cui dovrebbe mettere un punto, o comunque una pausa, qualora si trasferisse in Puglia con Valerio.

Diandra Pecchioli: “Voglio sentire me stessa e la mia forza”

Una cosa che Diandra Pecchioli non è affatto disposta ad accettare, motivo per il quale la relazione col compagna sembra ormai agli sgoccioli. Lei stessa, prima di ritrovare Valerio al falò di confronto a Temptation Island 2024, ha dichiarato: “Cosa voglio fare ora? Io voglio ancora sentire me stessa, sentire la forza che se esco fuori me lo riprendo subito. Ma dove trova una come me? Solo sola da una vita, sia emotivamente che lavorativamente parlando. Stare qui separati fa si che io riesca ad acquisire un sacco di forza.” I due hanno però lasciato separati il falò di confronto, ma nella puntata dell’8 ottobre è in arrivo per la coppia un nuovo colpo di scena.