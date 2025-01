Filomena Migliaccio è tra i concorrenti finalisti di Io Canto Senior 2025, e durante la finale di venerdì 31 gennaio scopriremo il nome del vincitore a cui spetterà il premio finale di 30 mila euro. In lizza per la vittoria finale c’è anche lei, una maestra di una scuola primaria di Pozzuoli, che sin dalla sua prima esibizione si è fatta notare da pubblico e dalla giuria composta da Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti fino e Claudio Amendola.

Durante la semifinale, Filomena si è esibita con la caposquadra Anna Tatangelo sulle note di “Quando”, una ballad senza tempo portata al grandissimo successo da Pino Daniele. Un’esibizione magica e delicata che ha diviso la giuria, ma che ha emozionato il pubblico.

Filomena Migliaccio sarà la vincitrice di Io Canto Senior 2025?

Il duetto di Filomena Migliaccio e Anna Tatangelo sulle note del brano “Quando” a Io Canto Senior 2025 è stato davvero magico emozionando e coinvolgendo tutto il pubblico in studio e la giuria. “Una bellissima emozione, grazie Anna ogni volta che ti esibisci” – dicono Fabio Rovazzi e Claudio Amendola che precisano – “è un brano che va cantato in modo delicato, eri un pò struggente in alcuni punti. Per il resto abbiamo deciso di darti 17”.

Per Iva Zanicchi e Orietta Berti, invece, Filomena non solo ha cantato bene, ma ha saputo anche personalizzare la canzone: “carissima Filomena hai cantato bene. E’ stata la tua esibizione migliore, hai fatto bene a farla diversa, un pò più aggressiva. Quello che poteva sembrare un difetto detto da Rovazzi per noi è un pregio. Ti abbiamo dato 18”. Chissà che Filomena non possa essere proprio la vincitrice di Io Canto Senior!