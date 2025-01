Filomena Migliaccio è tra i concorrenti della nuova edizione di “Io Canto Senior“, lo show fatto di musica ed emozioni da vivere con tutta la famiglia condotto da Gerry Scotti. Il talent show anche quest’anno è pronto a celebrare il grande talento over 45 con dodici nuovi protagonisti che si sfideranno, puntata dopo puntata, per conquistare la finale e il montepremi di 30 mila euro. Tra i concorrenti c’è anche Filomena Migliaccio, una donna di 49 anni di Pozzuoli che ha stregato il pubblico sin dal suo ingresso sul palcoscenico. La voce di Filomena non è passata inosservata neppure ai capitani di Io Canto Senior Cristina Scuccia, Benedetta Caretta, Mietta, Fausto Leali, Lola Ponce e Anna Tatangelo; a loro spetterà il compito di seguire i partecipanti e supportarli in questo percorso.

In giuria Iva Zanicchi, Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Claudio Amendola chiamati a giudicare le esibizioni live dei concorrenti con critiche costruttive ed apprezzamenti. Il loro compito si preannuncia come sempre importante e determinante ai fini della classifica finale che decreterà i concorrenti che potranno proseguire il loro percorso e chi invece sarà eliminato.

Chi è Filomena Migliaccio di Io Canto Senior 2025

Ma chi è Filomena Migliaccio di Io Canto Senior 2025? Filomena è una maestra di una scuola primaria di Pozzuoli e sul palcoscenico del popolare talent show musicale ha deciso di portare un brano importante come “ Anema e Core”. Una canzone della tradizione napoletana che ha fatto breccia nel cuore del pubblico in studio e da casa. Successivamente, la maestra di Pozzuoli è tornata ancora una volta sul palcoscenico, ma questa volta in sfida contro Giorgio Primicerio.

I due hanno dovuto cantare la canzone Ancora di Eduardo De Crescenzo e Filomena si è difesa molto bene, visto che è riuscita a classificarsi al terzo posto. Un ottimo risultato per Filomena che ha conquistato così l’accesso alla seconda puntata del programma televisivo.

