Gianmarco Steri, scontro con Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Gianmarco Steri, barbiere 28enne di Roma con la passione per il calcio, è uno dei corteggiatori di Martina De Ioannon. Con la tronista ha subito instaurato un legame forte che, tuttavia, a causa della presenza degli altri corteggiatori, in particolare di Ciro, sta affrontando un momento particolare. Di fronte ad un bacio passionale con Ciro, Gianmarco, rimasto in studio, si è scagliato contro Martina non avendo gradito il suo atteggiamento. “Io sono una persona razionale, non sono televisivo. Io non riesco a esternare le mie emozioni qua dentro davanti a 200 persone, ma comunque da una relazione io non cerco la discussione o un Tik Tok, cerco altre cose”, le parole di Gianmarco.

Uomini e donne, anticipazioni puntata 9 dicembre 2024/ Gianmarco deluso da Martina? "Voglio andare via..."

“Io cerco anche un po’ di chimica, per esempio. Se ti sto chiedendo che voglio capire questo nei tuoi confronti, qual è il problema? Perché ci dobbiamo nascondere dietro a un dito?”, tuona Martina che resta ferma sulla propria posizione.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon: lui lascia Uomini e donne?

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 9 dicembre 2024, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon tornano a scontrarsi. Il corteggiatore ammette di non essere pronto a vedere Martina in compagnia di altri ragazzi. Oltre a Ciro, infatti, c’è anche Francesco che, però, la tronista ha cominciato a conoscere da poco. In studio, Gianmarco non nasconde la propria delusione e ammette di voler andare via.

Chi sono Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi/ Da Uomini e Donne al matrimonio: ora un altro figlio in arrivo?

Le parole del corteggiatore lasciano l’amaro in bocca a Martina che non trattiene le lacrime spiegando di non riuscire a farsi comprendere dalle persone a cui tiene. Gianmarco appare deciso ad andare via ma le anticipazioni delle prossime puntate diffuse da Lorenzo Pugnaloni, svelano che tornerà in studio per provare a conquistare il cuore della tronista.