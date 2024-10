Isabella Sabani è intervenuta quest’oggi a La Volta Buona per un toccante ricordo del fratello, il compianto conduttore e attore Gigi Sabani. Un ‘pilastro’ della televisione italiana, dell’arte dell’umorismo e che al di là del successo non ha mai dimenticato le sue radici. “Lui era rimasto semplice, questa è la cosa più bella; umile con tutti, infatti ha lasciato un ricordo splendido. Come fai il nome di Gigi Sabani la gente lo ricorda con affetto… Lui la vita la prendeva in modo diverso, le migliori risate della mia vita sono state con lui”.

Proseguendo nel suo personale ricordo, Isabella – sorella di Gigi Sabani – ha raccontato del periodo difficile per via dell’arresto: “Tutte le televisioni, i giornali, prime pagine, ad un personaggio sulla cresta dell’onda gli dai una botta incredibile. Stava per firmare un contratto importante per un programma a cui teneva molto…”. La sorella di Gigi Sabani ha poi spiegato: “Una volta finiti gli arresti domiciliari il primo a chiamarlo fu Maurizio Costanzo; lo spronò a tornare a fare spettacoli in piazza, anche gratis, e così è stato…”. (agg. Valerio Beck)

Gigi Sabani, il legame viscerale con la sorella Isabella

Uno dei volti più iconici della televisione italiana, scomparso improvvisamente a causa della malattia lasciando un vuoto incredibile nel cuore degli appassionati e dei suoi affetti, è senza dubbio Gigi Sabani. Un uomo che sapeva come veicolare l’arte dell’umorismo per creare empatia con il pubblico; un valore che sapeva proiettare anche nel privato come dimostrato dal rapporto meraviglioso con la sorella Isabella Sabani. Quest’ultima è spesso intervenuta in tv per ricordare il fratello, mettendo in evidenza proprio come il loro rapporto andasse al di là dei riflettori.

Ma chi è Isabella Sabani, sorella del compianto Gigi Sabani? Una donna che ha dedicato la sua vita alla riservatezza, senza mai avvicinarsi al mondo dello spettacolo. Oggi ha 75 anni e non appartenendo al medesimo ambito del fratello non sono reperibili particolari informazioni sulla sua vita privata.