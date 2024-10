La puntata odierna de La Volta Buona ha offerto oggi un toccante tributo per il compianto Gigi Sabani, scomparso improvvisamente a causa della malattia. Toccante il racconto di sua sorella Isabella che con lui ha vissuto proprio quei terribili ultimi attimi di vita. “Lui stava benissimo, era sempre sotto controllo anzi incentivava anche me a fare i controlli. Lui a febbraio prima di morire aveva fatto un check up completo. Anche i medici dissero che non aveva nulla, quando ha detto non mi sento bene ho avuto subito paura. Si è appoggiato un attimo sul letto, venne anche un medico che non riscontrò nulla perchè tutti i valori erano regolari…”.

CHI E’ ISABELLA, SORELLA DI GIGI SABANI/ A La Volta Buona: “Con lui le migliori risate della mia vita”

Sempre a La Volta Buona, Isabella Sabani ha spiegato come la morte di suo fratello Gigi Sabani si sia consumata davvero in pochissimo tempo; un dolore al quale non si è mai preparati e ancor più poderoso quando così improvviso. “… Non faccio nemmeno in tempo a finire la camomilla che mi dice le ultime parole ‘Isabella, non mi sento bene’, e lì è andato in coma, è stata una cosa allucinante, in mezz’ora se n’è andato. Un infarto massivo…”. (agg. Valerio Beck)

Chi è Gigi Sabani, com’è morto il conduttore tv/ La moglie Raffaella Ponzo e il figlio mai conosciuto

Gigi Sabani, com’è morto l’imitatore: stroncato da un infarto a soli 54 anni

La vita di Gigi Sabani è stata stroncata troppo presto, quando il celebre imitatore e conduttore aveva solamente 54 anni, fatale un infarto mentre il comico si trovava a cena dalla sorella Isabella in una serata che sembrava tutto tranne che il preludio di una tragedia.

Una situazione che ha poi causato anche qualche problema con lo stesso medico che in un primo momento aveva diagnosticato solo una forma di stress a Gigi Sabani, invece la questione è diventata ben più complessa la sera in cui l’artista è venuto a mancare, il 4 settembre del 2007.

Simone Sabani, figlio Gigi Sabani: “Papà non mi ha aiutato per la mia carriera”/ “Il miglior insegnamento…"