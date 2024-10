Ormai da qualche anno si è affermato nel calcio internazionale; non è più fiore all’occhiello del calcio inglese ma è ufficialmente tra i calciatori più forti del pianeta. Stiamo parlando di Jude Bellingham, candidato al Pallone d’Oro 2024 e finalista con l’Inghilterra agli ultimi Europei. La corsa per il riconoscimento individuale ovviamente accende i riflettori anche sugli affari di gossip e sono certamente in molti a chiedersi chi è Laura Celia Valk, fidanzata di Jude Bellingham.

Lui inglese, lei olandese: è Laura Celia Valk la fidanzata di Jude Bellingham, stella del Real Madrid e candidato al Pallone d’Oro 2024. Ma chi è la dolce metà del calciatore? Particolarmente seguita sui social, coltiva in parallelo la passione per la moda e la carriera imprenditoriale. Diversi sono i brand che hanno deciso di affidarsi nel tempo alla sua bellezza e carisma; una vera e propria icona non solo per quanto riguarda le tendenze ma anche per il suo largo seguito sul web.

Laura Celia Valk, la grande attenzione alla forma fisica della fidanzata di Jude Bellingham

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Laura Celia Valk – fidanzata di Jude Bellingham – è molto attenta alla tenuta e forma fisica. A tal proposito segue assidui e regolari allenamenti accompagnati da una dieta e regime alimentare capaci di incrementare tonicità e muscolatura. Il bodyweight sarebbe tra le pratiche preferite della fidanzata di Jude Bellingham, senza dimenticare il sollevamento pesi.

Per il resto, Jude Bellingham e la fidanzata Laura Celia Valk risultano particolarmente discreti dal punto di vista della reciproca quotidianità. Amano mostrarsi in coppia ma non raccontarsi dal punto di vista mediatica; una scelta oculata per vivere in tranquillità la liaison.

