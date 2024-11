Tutto su Maria Esposito, il successo di Mare Fuori

Classe 2003, Maria Esposito è una delle attrici italiane che ha ottenuto maggior successo grazie a Mare Fuori, la serie tv che ha spopolato negli ultimi anni cambiando la vita ai suoi protagonisti. Per la giovane attrice, però, non è stato facile accettare di partecipare al provino condividendo il set con gli attori che considerava inarrivabili. “Quando ho visto la serie prima del provino, vedevo tutti i ragazzi che erano veramente molto bravi e io non mi sentivo all’altezza”, ha raccontato in un’intervista rilasciata a La volta buona.

Maria Esposito, così, prima di accettare di fare il provino per Mare fuori, ha tentato altre strade sostenendo altri provini ma il personaggio di Rosa Ricci era nel suo destino. Pur avendo bloccato la sua agente per non fare il provino, alla fine si è convinta ottenendo il ruolo che le ha cambiato totalmente la vita.

Maria Esposito e il rapporto con la sorella

Maria Esposito è nata e cresciuta a Napoli e per studiare recitazione si è fatta aiutare dal padre e dalla sorella con cui ha un rapporto davvero speciale. “E’ la mia migliore amica” – ha raccontato a Verissimo a marzo 2024 svelando come la sorella, insieme al padre, le ha pagato la scuola di recitazione che costava 250 euro a settimana. Oggi che è riuscita a trasformare la passione in un lavoro, l’attrice ha ricambiato.

Bellissima e con un grandissimo successo, Maria Esposito ha raccontato che, nonostante tutto, l’ansia non l’ha abbandonata anche se oggi riesce a gestirla. “L’ansia la supero da sola, dandomi degli obiettivi. Quando mi hanno chiamato per venire qui ho detto che non me la sentivo, poi ho pensato e ho richiamato per dire che accettavo”, le parole dell’attrice.

