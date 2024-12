Chi è Michela Persico, showgirl a tutto tondo e lady Rugani

Conduttrice televisiva, attrice e mamma di Tommaso. Così si definisce Michela Persico, moglie di Daniele Rugani, e presentatrice di spicco nel panorama televisivo attuale. Dopo gli inizi nel mondo del pallone, lady Rugani si è cimentata in diverse ospitate per la Rai e per Mediaset, adesso sogna di diventare una showgirl a tutto tondo. Oltretutto Michela Persico è anche un’imprenditrice emergente: da qualche anno ha fondato un brand di costumi e sta dedicando molte energie alla sua creatura.

Samantha De Grenet ebbe un flirt con Teo Mammucari?/ La showgirl fa nomi grossi, ma sul conduttore...

Per quanto riguarda la carriera, la Persico ha raccontato di aver vissuto momenti non semplicissimi, perché il fatto di essere la moglie di un calciatore non era visto di buon occhio negli ambienti. “Non era ben visto che una giornalista stesse con un calciatore, quindi la mia scelta di lasciare è stata volontaria, ma anche indirizzata. Ora dico che lo rifarei, ma dico anche che lavorare è fondamentale”, ha raccontato ripercorrendo la scelta di mollare Sport Mediaset.

Brando Barbato, chi è il figlio di Samantha De Grenet/ "Sono veramente un ragazzo fortunato perché..."

Michela Persico sempre più hot su Instagram, numeri da capogiro e fan in delirio

Se in tv non è più presente come un tempo, sui social Michela Persico si diverte moltissimo, pubblicando regolarmente contenuti per il suo pubblico. La moglie di Rugani conta quasi tre milioni di follower, un numero importante, lievitato grazie anche alla sensualità e agli scatti hot che incurisoscino e intrigano il popolo maschile.

“Posto foto troppo spinte? Dico di non guardarle se danno fastidio (ride ndr)”, ha commentato in una intervista al magazine Chi, Michela Persico. “Non c’è contraddizione fra lavoro e bellezza, i social sono lavoro e possono portare pubblicità, sono strumenti che favoriscono e penso che in altri tempi li avrebbero usati tutti”, ha spiegato la showgirl. Come darle torto?

Ex fidanzati di Flavia Vento, chi sono/ Da Fabrizio Bentivoglio a Mimmo Calopresti: le relazioni