Nino Sarratore de L’Amica Geniale 4, chi è il personaggio più discusso

Questa sera giungerà al capolinea L’Amica Geniale 4, la fiction Rai campione di ascolti arresterà la propria corsa dopo aver interessato e incuriosito i telespettatori in queste settimane. E tra i personaggi più chiacchierati non possiamo non citare Nino Sarratore, finito spesso nel mirino e interpretato nel corso delle puntate da Francesco Serpico e Fabrizio Gifuni: “Nino Sarratore è archetipo e maschio tossico per antonomasia, è l’uomo più odiato di L’amica geniale nonostante l’album dei maschi tossici sia variegato e variopinto, poco importa la longitudine, la classe sociale, la scolarità, l’età”.

Lo stesso Fabrizio Gifuni ha commentato così il ruolo interpretato ne L’Amica Geniale, ammettendo di aver incontrato delle difficoltà: “Io ero quasi completamente a digiuno de L’Amica geniale, non avevo mai affrontato i quattro libri nonostante ne avessi letto altri di Elena Ferrante. Non avevo idea del guaio in cui mi stavo andando a ficcare con Nino Sarratore” ha detto riguardo al personaggio che si è rivelato un catalizzatore di odio.

Nino Sarratore rappresenta la persona tossica ne L’Amica Geniale 4?

Scavando nel gergo degli ultimi anni, Nino Sarratore può essere descritto molto brevemente e nel dettaglio con una parola: tossico. Una persona definitiva cattiva, falsa e manipolatore che ha causato qualche disagio anche a coloro che si sono ritrovati a interpretare il personaggio ne L’Amica Geniale 4: “Mi sono dovuto prendere sulle spalle il suo tonfo ma in me è prevalsa la passione per questo lavoro, spero si noti” ha sottolineato Fabrizio Gifuni riguardo al ruolo ricoperto nella fiction campione di ascolti su Rai1.

Nino Sarratore viene rappresentato ne L’Amica Geniale come una persona che non è stata capace di staccarsi dalla figura del padre con gli errori commessi, tutto al contrario dei personaggi di Lila e Lenù, che invece hanno rappresentato la voglia del cambiamento, un percorso di emancipazione e coraggio.