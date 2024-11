Ha solo 15 anni e il sogno di vivere di recitazione ma per lui è già arrivato un ruolo da protagonista non solo importante ma anche impegnativo; stiamo parlando di Samuele Carrino, il giovane attore protagonista nel film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’. La pellicola è ispirata alla triste e tragica storia di Andrea Spezzacatena, una giovane vita strappata a causa del bullismo subito; l’adolescente ha compiuto il gesto estremo del suicidio, avvilito e afflitto dall’ignobile trattamento subito.

Ma chi è Samuele Carrino, attore protagonista ne ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’? Come anticipato, la sua carriera cinematografica è solo agli inizi data la giovane età ma sono già note alcune curiosità sul suo conto. Origini pugliesi, appena 15 anni ma ha iniziato dalla tenera età ad affacciarsi al mondo della recitazione: “Coltivo questa passione dai tempi dell’asilo” – ha raccontato al Corriere della Sera – “Ho cominciato dal teatro, poi mi sono appassionato al mondo del cinema e della tv”.

Samuele Carrino e il ruolo di Andrea nel film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’: “L’abbraccio con la mamma Teresa…”

Il focus su Samuele Carrino è ovviamente poderoso ora che in molti stanno apprezzando il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” dove veste i panni del protagonista. La triste storia di Andrea Spezzacatena lo ha colpito, ha sentito forte il bisogno di veicolare un messaggio oltremodo urgente e necessario. E’ stato lui stesso a raccontarlo in un’intervista successiva all’uscita del film, come riporta il portale Luce. “Non conoscevo la storia di Andrea ma appena ho letto il copione ho capito che era un film necessario e ho sentito una voglia assurda di essere l’Andrea che stavano cercando. Così mi sono documentato, ho letto il libro, ho visto le interviste e ci ho messo il cuore perchè è lì che deve arrivare il film, al cuore di tutti. Sia quello dei bulli per capire che anche le parole e non solo i gesti possono uccidere; sia al cuore delle persone bullizzate affinchè comprendano che le loro parole le possono salvare”. Samuele Carrino ha anche raccontato: “Il momento per me più toccante è stato l’incontro con la madre, Teresa. La prima cosa che abbiamo fatto è stata abbracciarci”.

Oltre ai recenti esordi e alla partecipazione nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, poco si può dire della vita privata di Samuele Carrino. Non sappiamo, seppur ancora giovanissimo, se nella sua quotidianità ci sia già una fidanzata. E’ giusto che però, in un momento così cruciale della sua vita professionale ma anche umana in quanto adolescente, il focus del mondo del gossip gli lasci la giusta dose di tranquillità.