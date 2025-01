Valentina Lodovini, chi è l’attrice e la straordinaria carriera al cinema

Oggi pomeriggio, nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona su Rai 1, sarà ospite anche Valentina Lodovini. Nata nel 1978 a Umbertide, in provincia di Perugia, ma toscana d’origine, si appassiona sin da subito al mondo della recitazione diplomandosi nel 2004 presso il Centro sperimentale di cinematografia di Roma e partecipando a diversi spettacoli teatrali. Il grande successo arriva però al cinema, dal film di debutto Ovunque sei di Michele Placido (2004) a L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino e A casa nostra di Francesca Comencini, entrambi del 2006.

L’anno successivo è nel cast de La giusta distanza di Carlo Mazzacurati, film che grazie alla sua interpretazione le valse una candidatura ai David di Donatello come miglior attrice protagonista. Nel 2009 ottiene il boom in Fortapàsc di Marco Risi e in Generazione 1000 euro di Massimo Venier, per i quali conquista il Ciak d’Oro come rivelazione dell’anno; nel 2010, invece, recita in Benvenuti al Sud e vince il David come miglior attrice non protagonista. Valentina Lodovini è inoltre protagonista di 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi, seguito da 10 giorni con Babbo Natale e 10 giorno con i suoi, quest’ultimo in uscita nelle sale da giovedì.

Valentina Lodovini tra tv e amore: c’è un fidanzato nella sua vita?

Oltre al cinema, Valentina Lodovini vanta anche una lunga esperienza come attrice televisiva, avendo recitato in fiction quali Distretto di Polizia, 48 ore, Coco Chanel e L’ispettore Coliandro. Per quanto riguarda invece la vita privata, è da sempre estremamente riservata e non sappiamo se al momento abbia un fidanzato. In passato si è vociferato di una presunta relazione con il regista Marco Risi, sempre smentita, oltre ad aver avuto una relazione con uomo durata diversi anni e terminata nel 2016.

«La verità è che un amore ho avuto, dal 18-12-2010 (la data non la dimentico) all’anno scorso“, raccontava l’attrice in un’intervista a Vanity Fair del 2017. “Era l’amore incondizionato, ma adesso so che “per sempre” e “mai” bisognerebbe eliminarli dal vocabolario“. E, paragonando l’amore all’amicizia, aveva confidato: “Nella mia personale scala dell’amore, al primo posto io metto l’amicizia, sono le amiche e gli amici (mai ex, però) che mi danno stabilità“.

