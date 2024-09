Questa sera martedì 10 settembre 2024 scatta su Canale Cinque la nuova edizione di Temptation Island 2024 condotta come sempre dal bravissimo Filippo Bisciglia, tra i protagonisti troveremo la coppia Titty Scialò e Antonio Maietta: pronti a mettersi in gioco. A scrivere a Temptation Island 2024 è stato il fidanzato, svelando come la gelosia eccessiva sia diventata un ostacolo non di poco conto negli ultimi tempi: “Ho scritto io a Temptation Island perché ritengo che Titty abbia l’asticella della gelosia e della possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla”.

Per conoscere meglio lo stato con il quale la coppia Titty Scialò e Antonio Maietta arriva a Temptation Island 2024 può tornare utile leggere anche le parole della fidanzata, dette in fase di presentazione. “Ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portata a non fidarmi più di lui, come ad esempio lui ha detto che doveva partire per lavoro così io torno a casa e dopo un’oretta mi ha chiamata una mia amica dicendomi che lui era al bar con un’altra ragazza e la presentò come sua moglie”. Titty Scialò e Antonio Maietta riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia grazie a Temptation Island 2024?

Temptation Island 2024, screzi di coppia tra Titty Scialò e Antonio Maietta: cosa è accaduto

L’amore non è bello se non è litigarello, Titty Scialò e Antonio Maietta – coppia di Temptation Island 2024 – hanno voluto dare conferma di ciò durante il video di presentazione. La coppia infatti si è lasciata andare a un siparietto che ha scatenato anche qualche risata davanti alle telecamere di Canale Cinque: “Lei sul suo telefono ha lo sfondo nostro con la proposta di matrimonio che le ho fatto” , ha detto Antonio su Titty che ha invece rivelato un’altra verità: “Amore, ma tu hai Maradona con il sigaro come sfondo. Il fidanzato ha dunque così replicato: “Ma vuoi mettere Maradona con te? Io ho Maradona perché è il mio idolo”