Chiara Russo, chi è e carriera dell’attrice di Mina Settembre 3

Ricco parterre di ospiti a La volta buona oggi pomeriggio, venerdì 31 gennaio 2025, nell’ultimo appuntamento settimanale prima del weekend. Anche Chiara Russo si racconterà ai microfoni di Caterina Balivo, al fianco del collega Erasmo Genzini che, proprio come lei, rappresenta una delle new entry della terza stagione di Mina Settembre attualmente in onda su Rai 1. Ma che cosa sappiamo dell’attrice siciliana e della sua carriera televisiva?

Nata a Palermo nel 1994, Chiara Russo ha sempre manifestato un talento versatile che, prima di sbocciare nella recitazione, l’ha portata verso la strada del canto. Infatti, è stata parte del coro di voci bianche del Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, diretto dal maestro Antonio Sottile. Il suo più grande successo, quello che le ha permesso di farsi conoscere ed apprezzare dal grande pubblico, è però legato alle fiction televisive.

Chiara Russo, la grande popolarità ne Il paradiso delle signore come Maria Puglisi

La prima importante partecipazione di Chiara Russo in televisione è arrivata nel 2018, quando è entrata nel cast della serie Il cacciatore andata in onda su Rai 2 tra il 2018 e il 2021. Il ruolo più importante rivestito in televisione è però sicuramente quello di Maria Puglisi, uno dei personaggi simbolo de Il paradiso delle signore e che tanta popolarità le ha regalato su Rai 1.

Hanno poi fatto seguito altre esperienze sui set televisivi, come nella serie I Fantastici 5 andata in onda su Canale 5 lo scorso anno con la sua prima stagione, sino al debutto in Mina Settembre 3, dove recita nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale che affianca lavorativamente la protagonista Mina, interpretata da Serena Rossi. Proprio oggi, a La volta buona assieme a Erasmo Genzini, Chiara Russo racconterà alcuni retroscena, aneddoti e anticipazioni sulla terza stagione di successo della serie.

