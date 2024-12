Christmas Wedding Runaway, regia di Harvey Crossland

Lunedì 30 dicembre 2024, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 14:10, la commedia sentimentale del 2019 Christmas Wedding Runaway (titolo originale Cold feet at Christmas). Il film è distribuito da Nicely Entertainment e prodotto da Gaumont Television e Silhouette Media Group. La regia è di Harvey Crossland: tra i suoi più recenti film come regista, ricordiamo Babbo Natale segreto e Quando il cuore va in vacanza.

I protagonisti di Christmas Wedding Runaway sono Sara Mitich, conosciuta anche per L’anello perfetto e Vicini sospetti, oltre che per nota per aver ricoperto il ruolo di Airiam ed Eva Nilsson nella serie TV Star Trek: Discovery, e Harmon Walsh, interprete anche di Un Natale da ricamare e Una festa di Natale da sogno. Tra gli altri attori presenti nel cast di Christmas Wedding Runaway ci sono Joseph Cannata, Suzanne Cyr e Candice Mausner.

La trama del film Christmas Wedding Runaway: dalla fuga da un matrimonio alla celebrazione di due sposalizi

In Christmas Wedding Runaway, la protagonista Maggie Mason aveva organizzato il suo matrimonio nel periodo del Natale, ma all’ultimo momento non se l’è sentita ed è fuggita lasciando il povero Douglas sull’altare. Si rifugia quindi in una baita con sua nonna e un suo ex fidanzato, ma rimane bloccata lì a causa della neve.

A differenza di Maggie, i suoi genitori e sua sorella Olivia sono convinti che il legame con Douglas sia molto importante e non si capacitano della sua decisione. La nonna Nana è convinta che un rapporto per funzionare ha bisogno di un po’ di brio, così chiama Colt per farsi aiutare a sistemare una perdita d’acqua che in realtà non esiste. L’anziana trova così un pretesto per far incontrare sua nipote e la sua passata fiamma.

Lui è un mercante d’arte e lei una famosa scrittrice. In passato Maggie aveva lasciato la casa della nonna per dedicarsi alla scrittura, mentre Colt ha avuto successo nella sua attività artistica. Olivia rassicura Douglas che la sorella è ancora innamorata di lui, ma in realtà è lei ad esserne innamorata. Per mettere fine alla loro unione, rivela a Douglas dove si rifugia Maggie che parte verso la casa di Nana.

L’incontro tra Colt e Douglas è immediato e tra i due nasce molta rivalità perché entrambi sono interessati a Maggie e vorrebbero vederla al loro fianco, ma la storia prende una direzione differente. Maggie è combattuta, anche se si sente più attratta da Colt che da Douglas. Allo stesso tempo Olivia è segretamente innamorata di Douglas e in un incontro tra i due gli dice quanto lui meriti qualcuno che sia realmente coinvolto. Tutti si rendono presto conto di come stanno le cose sentimentalmente e nel finale verrà celebrato un doppio matrimonio con il lieto fine.