CLASSIFICA MOTOGP 2024: LA SUPER SFIDA BAGNAIA-MARTIN

Davvero sul filo dell’equilibrio la sfida tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia quando la classifica MotoGp 2024 ha percorso esattamente metà del suo cammino. Con il Gran Premio d’Austria 2024 al Red Bull Ring si entra dunque nella seconda parte del Motomondiale con una situazione di quasi perfetta parità fra l’attuale leader Martin e il campione del Mondo in carica Bagnaia: i numeri ci dicono infatti che il pilota spagnolo del team Ducati Pramac è al comando con 241 punti, mentre il piemontese del team ufficiale Ducati occupa la seconda posizione a quota 238 e quindi con la miseria di tre lunghezze di ritardo.

Davvero niente, se si pensa che da qui al termine della stagione ci saranno in palio altri 370 punti, 37 per ciascuno dei dieci Gran Premi ancora da disputare. Di certo, analizzando la classifica MotoGp 2024, dobbiamo ripetere un discorso fatto già in numerose altre circostanze, cioè rimarcare la superiorità di Pecco alla domenica ma anche le sue difficoltà nelle Sprint, che invece portano decisamente molti più punti a Martin, che in questo modo occupa la prima posizione nella classifica del Mondiale Piloti 2024 della MotoGp nonostante Bagnaia abbia vinto ben sei GP contro i due dello spagnolo.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: FOCUS SUGLI INSEGUITORI

Detto dei due uomini copertina per la classifica MotoGp 2024, può essere giusto adesso parlare almeno dei due più vicini inseguitori, gli ultimi due che ancora potrebbero provare a inserirsi nella lotta per il titolo di Campione del Mondo, che invece è pura utopia dal quinto posto in giù. Terzo è attualmente Enea Bastianini, grazie soprattutto ai 37 punti ottenuti nel perfetto weekend di Silverstone, quando il pilota ufficiale Ducati ha vinto sia la Sprint del sabato sia il Gran Premio della domenica, portandosi di conseguenza a quota 192 punti, cioè a -49 dal leader Jorge Martin.

Ci si poteva invece attendere qualcosa di più nella classifica MotoGp 2024 da parte di Marc Marquez, che è quarto con 179 punti, quindi a -62 da Martin, non del tutto tagliato fuori ma sicuramente bisognoso di una energica scossa dopo una prima metà del Motomondiale chiusa dal pilota numero 93 senza alcuna vittoria (nemmeno nelle Sprint) nella sua prima esperienza con la Ducati. Sicuramente Marc Marquez ha avuto una buona costanza di rendimento, premiata da diversi podi, ma servirà qualcosa in più per provare a inserirsi nella corsa al Mondiale…

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 241

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 238

3. Enea Bastianini (Ducati) 192

4. Marc Marquez (Ducati) 179

5. Maverick Viñales (Aprilia) 130

6. Pedro Acosta (KTM) 122

7. Brad Binder (KTM) 114

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 104

9. Aleix Espargaro (Aprilia) 99

10. Alex Marquez (Ducati) 92

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 61

12. Franco Morbidelli (Ducati) 61

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 51

14. Fabio Quartararo (Yamaha) 49

15. Raul Fernandez (Aprilia) 46

16. Jack Miller (KTM) 42

17. Augusto Fernandez (KTM) 15

18. Johann Zarco (Honda) 14

19. Joan Mir (Honda) 13

20. Takaaki Nakagami (Honda) 11

21. Alex Rins (Yamaha) 8

22. Daniel Pedrosa (KTM) 7