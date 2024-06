CLASSIFICA MOTOGP 2024/ Bagnaia a -15 da Martin! Mondiale Piloti GP Olanda Assen (29-30 giugno)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: BAGNAIA A -15 DA MARTIN

La classifica MotoGp 2024 diventa sempre più un meraviglioso duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, perché il piemontese ha vinto la Sprint del GP Olanda 2024 ad Assen davanti allo spagnolo e di conseguenza adesso la classifica del Mondiale Piloti MotoGp 2024 ci dice che Martin è sempre al comando con 180 punti, ma si avvicina ulteriormente il campione del Mondo in carica, perché adesso Bagnaia ha 165 punti.

Il grande deluso invece è sicuramente Marc Marquez, caduto già nel corso del secondo giro e di conseguenza fermo a quota 136 punti nella classifica Motogp 2024: la situazione comincia ad essere complicata per il numero 93, anche perché ha ben due “lepri” da inseguire. Enea Bastianini si avvicina a Marquez salendo a quota 120 punti, mentre a 107 ecco Maverick Vinales, che oggi pomeriggio ha chiuso al terzo posto la Sprint di Assen. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BAGNAIA SI AVVICINA A MARTIN

Si fa sempre più appassionante la lotta al vertice della classifica MotoGp 2024, che in questo weekend vive il sempre affascinante appuntamento con il Gran Premio d’Olanda 2024 ad Assen con una situazione sempre più intrigante. Al primo posto c’è sempre lo spagnolo Jorge Martin, che ha finora raccolto ben 171 punti, ma attenzione perché si sta rifacendo sotto il nostro Francesco Bagnaia, perché con 153 punti il due volte campione del Mondo della MotoGp si è riportato ad appena 18 lunghezze dal leader, praticamente nulla se si considera che ad ogni weekend ci sono in palio ben 37 punti.

Naturalmente Pecco ringrazia il weekend perfetto del Mugello ad inizio mese, con la vittoria della domenica davanti ad Enea Bastianini per una doppietta italiana che ricorderemo a lungo, in livrea azzurra nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche il successo nella Sprint del sabato, da un certo punto di vista ancora più significativo se si pensa che di solito Pecco soffre un po’ le gare brevi, che non vinceva addirittura da prima dell’incidente al Montmelò del settembre scorso. In totale sono stati 21 punti recuperati nella Classifica Motogp 2024, per passare da -39 a -18 rendendo tutto molto più incerto…

CLASSIFICA MOTOGP 2024: GLI ALTRI INSEGUITORI

Naturalmente non siamo nemmeno a metà stagione, quindi per la classifica MotoGp 2024 tutto è ancora possibile e questo vale evidentemente pure per il terzo incomodo, un nome davvero di lusso dal momento che parliamo di Marc Marquez. Il dato curioso è che il numero 93 non ha ancora vinto, però ha già una eccellente costanza di rendimento che gli è valsa finora 136 punti: se Marquez riuscisse anche a fare l’ultimo salto di qualità e di confidenza con la Ducati, cominciando anche a vincere Sprint e Gran Premi, i 17 punti di ritardo da Bagnaia e 35 da Martin potrebbero essere praticamente nulla…

In quarta posizione della classifica Motogp 2024 Enea Bastianini, sicuramente molto meglio rispetto alla disgraziata stagione scorsa, anche se non è bastato per salvare il sedile nella Ducati ufficiale per il 2025. Ci aspettiamo comunque molto da Bastianini, rinfrancato dal secondo posto al Mugello, mentre una menzione particolare per la classifica MotoGp 2024 va sicuramente a Pedro Acosta, il giovane talento spagnolo della Ktm, che infatti è al momento il migliore tra coloro che non guidano una Ducati. Non sarà il Mondiale, ma per il “resto del mondo” può essere un obiettivo comunque di valore assoluto.

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 180

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 165

3. Marc Marquez (Ducati) 136

4. Enea Bastianini (Ducati) 120

5. Maverick Viñales (Aprilia) 107

6. Pedro Acosta (KTM) 101

7. Brad Binder (KTM) 89

8. Aleix Espargaro (Aprilia) 82

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 79

10. Alex Marquez (Ducati) 54

11. Marco Bezzecchi (Ducati) 45

12. Fabio Quartararo (Yamaha) 34

13. Raul Fernandez (Aprilia) 32

13. Franco Morbidelli (Ducati) 32

15. Miguel Oliveira (Aprilia) 31

16. Jack Miller (KTM) 27

17. Augusto Fernandez (KTM) 13

18. Joan Mir (Honda) 13

19. Johann Zarco (Honda) 9

20. Takaaki Nakagami (Honda) 8

20. Alex Rins (Yamaha) 8

22. Daniel Pedrosa (KTM) 7











