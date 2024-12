Clemente Russo, chi è e carriera del pugile: dallo sport alla tv

Innumerevoli titoli e una carriera che ha elevato il valore della boxe in Italia e non solo: Clemente Russo, ex pugile, è uno dei simboli del nostro sport. Originario di Caserta, classe 1982, ha conquistato numerosi trofei e importanti medaglie: da annoverare le vittorie ai mondiali Dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013, oltre al secondo posto alle olimpiadi di Pechino nel 2008 e a Londra nel 2012. Nel suo ricco palmares spiccano anche 5 titoli italiani e un oro ai Giochi del Mediterraneo di Almeria del 2005.

La sua carriera è culminata nel 2021, anno in cui Clemente Russo decise di ritirarsi a vita privata e dedicarsi alla sua famiglia; nello stesso anno, inoltre, è diventato direttore tecnico del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Negli anni, inoltre, è diventato anche un noto personaggio televisivo; nel 2008 ha preso parte a La talpa, successivamente sono arrivati altri importanti reality come il Grande Fratello Vip nel 2016 e L’Isola dei famosi nel 2022, in coppia con la moglie Laura Maddaloni.

Clemente Russo e il ritiro nel 2021: “Volevo godermi le bambine“

Il pugilato è sempre stata la più grande passione di Clemente Russo, inseguita sin da bambino ma che l’ha portato nel 2021 a ritirarsi per concentrarsi sulla sua vita privata. In un’intervista rilasciata a Verissimo lo scorso ottobre, ha raccontato: “Non vedevo l’ora di smettere perché volevo godermi le bambine crescere, per curare i miei hobby, i miei cavalli, e continuare a fare l’allenatore”.

Inoltre, ricordando i primi passi nella boxe, ha ammesso che la madre non aveva mai pienamente accettato questa sua passione: “È venuta a vedermi solo una volta ed è stata con la testa bassa per tutto il tempo”. Discorso opposto invece per il padre, che “veniva a vedermi anche agli allenamenti. Non è stato uno di quei padri che pensava di avere il figlio campione del mondo e mi faceva i complimenti solo in privato”.

