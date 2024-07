Come è morto Roberto Bassanini, sceneggiatore di Pomeriggio 5/ Il dolore di Barbara D’Urso

Morto Roberto Bassanini: le cause del decesso dello storico sceneggiatore di Pomeriggio 5

Roberto Bassanini, storico sceneggiatore dei programmi Mediaset tra cui anche Pomeriggio 5, è morto a 62 anni e ad annunciarlo è stato Matteo Rivolta che, sul suo profilo Facebook, ha anche svelato le cause del decesso che è venuto a mancare per un’improvvisa emorragia cerebrale. Dopo l’annuncio del decesso dello storico sceneggiatore Mediaset, la notizia è rimbalzata sul web scatenando una serie di reazioni da parte di tantissimi personaggi che hanno lavorato con lui a Mediaset.

Roberto Bassanini, dopo aver studiato presso l’Accademia delle Belle Arti di Brera, a Milano, dove sarebbe nata la sua passione per l’arte e la scenografia, ha cominciato a lavorare per Mediaset per tantissimi anni instaurando rapporti d’amicizia, di stima e di affetto come dimostrano le parole di Barbara D’Urso.

Le parole di Barbara D’Urso per Roberto Bassanini

Tanti i messaggi dedicati alla memoria di Roberto Bassanini a cui Barbara D’Urso ha dedicato un profondo pensiero attraverso i suoi profili social dimostrandogli affetto e stima e non nascondendo il dolore per l’improvvisa scomparsa di una persona con cui ha condiviso anni e con il quale è poi nato anche un rapporto d’amicizia.

“Ho il cuore spezzato… Per anni abbiamo lavorato insieme, scegliendo pezzo per pezzo le scenografie dei miei programmi… Un uomo dolcissimo… E anche nell’ultimo anno sei stato uno dei pochi che ha continuato a esserci per me, a sostenermi… Ciao Roberto, mancherai tanto”, ha scritto sui social la D’Urso.

