Come da tradizione anche quest’anno si svolgerà il Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati 2024 che verrà trasmesso su Rai1 a partire dalle 15.30 circa oggi, lunedì 23 dicembre 2024. L’evento sarà introdotto come di consueto dall’Inno d’Italia e si aprirà con un saluto del Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Sarà il Maestro Andrea Morricone, interpretando molte delle celebri composizioni del padre Ennio, a dirige il concerto.

L’evento è a cura di Rai Parlamento e sarà trasmesso non solo su Rai1 ma anche sulla webtv della Camera e sul canale satellitare. L’evento ha per titolo “Morricone dirige Morricone” e sarà molto suggestivo ed emozionante vedere il direttore d’orchestra omaggiare e ricordare il padre Ennio reinterpretando con l’orchestra i suoi brani più celebri.

Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati 2024: Morricone dirige Morricone

Scendendo nel dettaglio, invece, il programma del Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati 2024 si aprirà con l’Inno italiano e abbraccerà i brani più famosi di Enni Morricone, da “Gli Intoccabili” a “The Mission”. A interpretare le musiche saranno: l’orchestra Roma Sinfonietta, con la direzione del Maestro Andrea Morricone e il Coro Claudio Casini dell’Università di Roma Tor Vergata diretto dal Maestro Stefano Cucci. La direzione artistica sarà a cura di Luigi Lanzillotta.

Per quando riguarda qualche cenno su chi è Ennio Morricone, si può tranquillamente affermare che è uno dei più grandi compositori del secolo scorso, è nato il 1928 a Roma e le sue composizioni hanno lasciato un’impronta indelebile nella musica e le sue colonne sonore hanno accompagnato alcune delle scene cinematografiche più memorabili della storia in una carriera lunga più di sei decenni. Ennio Morricone è morto nel 2020 a 92 anni in seguito ad una caduta e la rottura del femore. Ha avuto quattro figli tra cui Andra che ha seguito le sue orme diventando un apprezzato direttore d’orchestra che oggi lo omaggerà nel tradizionale concerto alla Camera.

Come vedere il Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati in tv e in diretta streaming

È possibile seguire il tradizione Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati in diretta tv su Rai1 a partire dalle 15.30 circa e in diretta streaming sul sito di Raiplay inoltre alla stessa ora verrà trasmesso anche sulla webtv e sul canale satellitare della Camera dei deputati. Oltre al Presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ci saranno anche i deputati e i senatori.