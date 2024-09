Spesso i contribuenti necessitano di contattare l’Agenzia delle Entrate di Riscossione per svariati motivi. Non sempre però si conoscono le modalità che permettono di raggiungere l’assistenza.

Tuttavia i canali raggiungibili sono molteplici: dal contact center al web. D’altronde i servizi offerti dalll’AdeR sono disponibili non solo per i cittadini (persone fisiche) ma anche per professionisti ed imprese.

Contattare agenzia delle entrate riscossione: i canali disponibili

I metodi per contattare l’Agenzia delle Entrate di Riscossione sono svariati e accessibili ad ogni tipologia di target: dal modulo online ai canali telematici (PEC e email tradizionale), dagli sportelli digitali al numero unico sempre attivo.

Anche le richieste non hanno limitazioni: è possibile conoscere la propria situazione debitoria; i rischi (anche quelli associati al pignoramento del conto corrente), informazioni sulle cartelle, e scaricare ricevute o documenti fiscali propri.

Il modulo online

L’AdeR dispone del servizio “Invia una e-mail al servizio contribuenti” invitabile sulla pagina ufficiale dell’ente, dove è possibile far richiesta per ottenere documenti fiscali o ricevere le proprie informazioni.

Durante la compilazione del form è indispensabile inserire i propri dati anagrafici, i contatti, la causale ed eventuali allegati richiesti (come nel caso dell’ottenimento dei documenti che va compilato il modulo RD1).

Canali telematici

Prima della digitalizzazione gli utenti erano costretti a dover recarsi presso gli sportelli sul territorio. Oggi l’AdeR stessa permette ai contribuenti, professionisti ed imprese, di poter mandare le richieste via email (sia PEC che tramite indirizzo tradizionale).

Sportelli online

Per evitare file e code agli sportelli fisici, i cittadini, imprese e professionisti possono far domanda per prenotare un appuntamento online e ricevere assistenza in videochiamata. Per accedere all’area riservata è necessario essere in possesso delle credenziali digitali (CNS; CIE o SPID).

Numero unico

L’AdeR dispone inoltre di un numero unico (060101) contattabile sia da rete mobile che fissa. La linea è attiva 24 ore su 24 e soltanto nella fascia lunedì – venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 18:00 è possibile parlare con un operatore umano (e non risponditore automatico).