Il mondo del gossip non conosce pause ed eccezioni, basta anche un legame parentale per accendere la torcia e portare il focus sulla persona in questione. Suo malgrado, anche Cristèl Carrisi – figlia di Al Bano e Romina Power – non è sfuggita agli occhi della cronaca rosa interessando con curiosità e aneddoti coloro che amano scandagliare la vita sentimentale dei protagonisti del mondo dello spettacolo. La figlia del cantautore è legata da tempo al marito Davor Luksic: un rapporto che custodisce con discrezione ma che in rare occasioni ha ben rappresentato con parole al miele.

“Grazie a lui ho ritrovato quel clima di felicità che vivevo da bambina… Non mi ha mai chiesto di mettere da parte la mia carriera, ho preso io questa mia decisione per concentrarmi sull’Università e una linea di costumi”. Parlava così Cristèl Carrisi in un’intervista del passato per DiPiù Tv a proposito della sua storia d’amore con il marito Davor Luksic. Parole che elevano il rapporto impreziosito anche dalla nascita di ben 3 figli: Kay Tyrone (2018), Cassia Ylenia (2019) e Ryo Inés (2021).

Chi è Davor Luksic, marito di Cristèl Carrisi? Tale interrogativo avrà certamente interessato gli amanti delle curiosità di gossip e forse non tutti conoscono la sua importanza nel contesto imprenditoriale. Come racconta il portale WeMusic, il marito di Cristèl Carrisi è di origini cileno-croate e gestisce diverse catene alberghiere, hotel e resort di lusso.

Cosa sappiamo invece sulla bellezza della liaison che da anni vivono Cristèl Carrisi e suo marito Davor Luksic? Non sappiamo molto del primo incontro ma è noto l’anno delle nozze, 2016, a Lecce: il grande passo che ha portato poi la coppia ad allargare ulteriormente la famiglia con la nascita – come anticipato – di ben 3 figli a distanza di poco tempo.