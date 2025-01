Dalla strada al palco 2025: anticipazioni della quarta puntata

Nek e bianca Guaccero tornano oggi, venerdì 31 gennaio 2025, in prima serata su Raiuno, per condurre la quarta puntata del programma “Dalla strada al palco”, il format ideato da Carlo Conti e dedicato al talento degli artisti di strada che, provenienti non solo dall’Italia, si mettono in gioco sia per conquistare la fiducia del pubblico, ma anche per farsi conoscere sempre di più. Durante le prime tre puntate, si sono esibiti diversi concorrenti di cui nove hanno già conquistato la finalissima.

Anche questa sera, altri concorrenti proveranno a conquistare il pass per la finale e, per alcuni, ci saranno anche delle gradite sorprese con l’incuriose di grandi artisti italiani con cui duettare. Anche oggi, inoltre, non mancheranno degli ospiti speciali che ricopriranno il ruolo di passanti importanti: oggi, ad avere tale compito, saranno Francesco Paolantoni e Marisa Laurito.

Dalla strada al palco 2025: i concorrenti della quarta puntata

Dieci, nuovi concorrenti si esibiranno sul palco di “Dalla strada al palco 2025″ nel corso della quarta puntata. Musicisti, cantanti, ballerini, acrobati e artisti vari saranno i protagonisti della serata che si esibiranno con l’accompagnamento musicale della band del Maestro Luca Chiaravalli. Le esibizioni musicali, inoltre, sono anche accompagnati dalle coreografie del corpo di ballo del programma.

A giudicare tutte le performance saranno il pubblico e gli ospiti in studio che decreteranno, così, gli ultimi due finalisti che si sfideranno, per portare a casa la vittoria finale, nell’ultima puntata in onda venerdì 7 febbraio 2025. Nel corso della serata, inoltre, non mancheranno gli ospiti musicali che daranno vita a duetti con i concorrenti coinvolgendo anche Nek e Bianca Guaccero.

Come vedere in diretta streaming Dalla strada al palco 2025

La penultima puntata del talent show dedicato agli artisti di strada può essere seguito in diretta televisiva su Raiuno, al termine di Affari tuoi, a partire dalle 21.30. Collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, invece, si può seguire la diretta streaming, rivedere le precedenti puntate e conoscere i concorrenti che hanno già conquistato la finalissima.