Damian Priest rimane appeso a testa in giù sul ring/ Video: sfiorato grave infortunio a Clash at the Castle

Il campione mondiale dei pesi massimi Damian Priest ha evitato per un pelo un grave infortunio durante il match a “Clash at the Castle” contro Drew McIntyre. Priest stava tentando un tuffo con salto in avanti sopra la corda più alta e fuori dal ring per atterrare su un McIntyre in piedi, manovra che centinaia di volte ha svolto senza alcun problema: questa volta, però, le cose non sono state così semplici e lo statunitense ha rischiato un grave infortunio, rimanendo infatti incastrato con il piede. Priest ha oltrepassato leggermente la corda centrale, cadendoci sopra e rimanendo intrappolato con la caviglia nelle due corde superiori.

Il wrestler è rimasto così appeso a testa in giù, penzolando fuori dal ring dopo aver completamente fallito la mossa. L’arbitro e McIntyre sono dovuti intervenire per liberare Priest: dopo il rischio corso, il campione di pesi massimi ha continuato la partita, nonostante provasse un certo fastidio alla gamba dovuto proprio alla mossa fallita poco prima.

Damian Priest: “Sento la mia caviglia come immondizia”

Dopo aver rischiato un serio infortunio, Damian Priest ha battuto Drew McIntryre nel match di “Clash at the Castle”, chiedendo poi ai giornalisti presenti in conferenza stampa di omaggiarlo. Nel dettaglio, il campione di pesi massimi ha chiesto alla stampa di alzarsi in piedi per riconoscere la sua grandezza, minacciando di andarsene se avessero rifiutato di eseguire quanto chiesto. Il membro del Judgment Day ha affermato: ”Prima che diventassi campione mi dicevano che non lo sarei diventato. Ma l’ho fatto. Dicevano che non lo avrei difeso. L’ho fatto. Dicevano che non avrei potuto battere Drew McIntyre in Scozia. L’ho fatto”.

Damian Priest ha poi ribadito che proprio lui “è il World Heavyweight Champion e il volto di Monday Night RAW. Contro ogni pronostico e tanto odio sono ancora campione e continuerò ad esserlo”. Parlando poi del suo infortunio, il wrestler ha sottolineato: “Voglio dire, adesso sento la mia caviglia come immondizia. Non sono andato nemmeno a farmi vedere dai medici perché sono qui a parlare con voi ragazzi, quindi prego. I dottori mi controlleranno, non vado da nessuna parte. Sono stato capace di battere Drew McIntyre su un piede solo, quindi sono in grado di andare”.

Drew McIntyre saw Damian Priest have what could’ve been one of the worst botches we’ve seen in awhile and said “That shit is crazy, but Imma keep whuppin that ass” 😂😂 #WWECastle pic.twitter.com/KmDGEHqdXL — Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) June 15, 2024













