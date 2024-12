Il campione di pugilato Daniele Scardina, oggi in sedia a rotelle, sogna di tornare a camminare

Come sta Daniele Scardina? E’ la domanda che assilla i fan del campione di pugilato, colpito da una tremenda emorragia cerebrale nel 2022, dopo un allenamento. Il ragazzo finì addirittura in coma, ne uscì quasi un anno dopo ed oggi è in carrozzina. “Non mi ricordo niente”, ha ammesso King Toretto in una chiacchierata con le Iene. Essere fuori pericolo è un sospiro di sollievo, ma le prospettive del campione sono cambiate: “Ho avuto paura di morire, adesso vorrei stare bene con la mia famiglia e il mio sogno è tornare a camminare”, il suo racconto nell’intervista.

Oggi, domenica 1 dicembre, torna in televisione per parlare del suo vissuto, del drammatico giorno in cui è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Il suo mondo è cambiato da quel giorno, ma lui affronta ogni cosa con la stessa grinta di sempre.

Daniele Scardina, come sta? La battaglia per la vita e l’operazione alla testa dopo l’emorragia cerebrale

L’emorragia cerebrale ha condizionato inevitabilmente la sua vita, ma Daniele Scardina cerca di voltare pagina. E’ rimasto a Rozzano, il paese dove è nato nel 1992, anche durante la riabilitazione, che ancora segue al San Raffaele. King Toretto ha affrontato una durissima battaglia per la sopravvivenza ed è riuscito ad avere la meglio, grazie ad un’operazione perfettamente riuscita alla testa. Adesso l’ex di Diletta Leotta è ancora costretto a lottare e a stringere i denti, in ottica di un futuro si spera più sereno.

Come anticipavamo, questo pomeriggio ritroveremo il pugile nel salotto di Silvia Toffanin su Canale 5 a Verissimo, per parlare di tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Accompagnato dal fratello Giovanni, Daniele Scardina torna a parlare della riabilitazione a due anni dall’emorragia cerebrale che lo ha messo in ginocchio.