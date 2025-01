La nuova Legge di Bilancio ha previsto dei tagli importanti sulle detrazioni fiscali di questo 2025 e a discapito dei lavoratori con un ISEE molto alto (a partire dai 75.000€ in su). Nel caso specifico i tagli riguardano alcuni costi e oneri che prima di questa novità erano concessi sotto forma di “benefit fiscale”.

Aggiornamento catasto dopo Superbonus 110/ Prime lettere bonarie dall'Ade (23 gennaio 2025)

La revisione sulle detrazioni fiscali prevedibili per i percettori di un ISEE medio alto è contenuta nel nuovo articolo 16 ter, inserito già in Bilancio 2025. Oltre al reddito annuo percepito farà differenza la composizione del nucleo familiare, che tenderà a valutare sia il numero ma anche eventuali disabilità dei figli.

Bonus animali domestici 2025/ Non solo cani, chi rientra nella misura? (23 gennaio)

Detrazioni fiscali 2025: come avverranno i tagli?

Sulle detrazioni fiscali 2025 ci sono delle novità importanti, soprattutto – come accennato – a discapito dei lavoratori con un reddito medio alto. Vengono coinvolti i soggetti con un ISEE che va dai 75.000€ fino ai 100.000€.

Per loro – in base al numero di figli a carico – le detrazioni verranno parametrate in base alle nuove condizioni previste in misura. Tra le prime esclusioni rispetto al passato rientrano tagli costi:

Varie tipologie di spese sanitarie; Interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica; Investimenti in PMI e startup innovative; Costi per recuperare il patrimonio edilizio.

Dal conteggio non vengono inclusi neanche i tassi maturati dai mutui e neanche i premi delle polizze con sottoscrizione contrattuale risalente al 31 dicembre dell’anno 2024.

Ecobonus auto: esauriti i fondi per le ibride plug-in/ Adolfo Urso: "Nessun altro incentivo per il 2025"

Il Comma 11 modifica le detrazioni per i figli a carico

Il comma 11 ha modificato anche le detrazioni spettanti ai lavoratori che hanno dei figli a carico, modificando il limite anagrafico fino ad oggi permesso. Il benefit viene concesso ai figli sotto ai trent’anni, a meno che essi non abbiano una forma di disabilità.

Mentre il tetto massimo riconoscibile per ogni figlio è di 950 euro, e tale soglia è valida non solo per i figli nati biologicamente ma anche per coloro che sono stati adottati oppure anche laddove il figlio fosse del coniugato possibilmente deceduto.

L’unico incremento inserito in manovra è la detrazione fiscale per i cani guida, che rispetto ai precedenti mille euro da non superare, stavolta il tetto è salito di appena cento euro (divenendo mille e cento euro).