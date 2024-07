DIRETTA ALBERTO RAZZETTI FINALE 200 FARFALLA OLIMPIADI PARIGI 2024: AZZURRO OUTSIDER

La diretta di Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla ci offre l’occasione di rendere merito al nuotatore azzurro, che è già alla sua seconda finale individuale alle Olimpiadi Parigi 2024 dopo i 400 misti. Oggi l’appuntamento sarà alle ore 20.37, naturalmente nel contesto della sessione serale del nuoto di oggi, mercoledì 31 luglio. Come già nella precedente gara di Alberto Razzetti, il grande favorito è Leon Marchand, l’idolo di casa nella piscina della La Defense Arena, a caccia di un altro oro olimpico e del ruolo sempre più chiaro di personaggio dei Giochi Olimpici.

DIRETTA/ Italia Usa (risultato 0-0) video streaming Rai: si gioca! Pallanuoto Olimpiadi Parigi 2024 31 luglio

Alberto Razzetti per completezza ricorda Marchand, però ad un livello inferiore e quindi le finali arrivano, ma per il podio sarà più complicato. La diretta di Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla alle Olimpiadi Parigi 2024 presenta tanti grandi nomi di questa specialità, a cominciare dall’ungherese Kristof Milak, non inferiore al transalpino in questo evento che in realtà ha visto l’azzurro medaglia d’argento ai Mondiali di Doha 2024, anche se quella anomala edizione iridata ebbe molte assenze, a cominciare proprio da Marchand.

Diretta nuoto Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: cinque finali oggi, mercoledì 31 luglio

COME VEDERE LA DIRETTA ALBERTO RAZZETTI FINALE 200 FARFALLA, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Considerando gli incroci con altri eventi e anche Tg2, la diretta tv di Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla alle Olimpiadi Parigi 2024 potrebbe essere su Rai Sport più che Rai Due, mentre avremo poi per tutti anche la diretta streaming video di Rai Play tramite sito o applicazione. Ecco poi i canali di Eurosport, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY, FINALE ALBERTO RAZZETTI 200 FARFALLA OLIMPIADI PARIGI 2024

Diretta Simona Quadarella/ Finale 1500 sl Olimpiadi Parigi 2024 streaming video Rai (oggi 31 luglio)

DIRETTA ALBERTO RAZZETTI FINALE 200 FARFALLA OLIMPIADI PARIGI 2024: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Alberto Razzetti nella finale dei 200 farfalla alle Olimpiadi Parigi 2024, abbiamo proprio i già citati Kristof Milak e Leon Marchand come favoriti d’obbligo. Anzi, al di là delle suggestioni legate al fenomeno di casa, dobbiamo osservare che il primo nome per l’oro dovrebbe essere il magiaro, anche in base al verdetto delle semifinali, quando Milak ha nuotato in 1’52”72 e Marchand invece in 1’53”50. D’altronde è anche vero che il programma del francese è talmente fitto che di certo non ha spinto al massimo, avendo la qualificazione alla finale in tasca.

Alberto Razzetti si è qualificato con il tempo di 1’54”51, la curiosità è legata al fatto che ben sette finalisti su otto in questa gara sono europei, tra cui lo svizzero Noè Ponti che è un validissimo candidato per il podio, così come d’altronde anche il canadese Ilya Kharun che è “l’intruso” fuori dal Vecchio Continente, ma con ambizioni più che legittime. Questo è il quadro per presentare la diretta di Alberto Razzetti per la finale dei 200 farfalla alle Olimpiadi Parigi 2024, poi staremo a vedere…