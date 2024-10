DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: IL TORNEO MASTERS 1000 IN CINA!

Il grande tennis è protagonista in Cina, la diretta Atp Shanghai 2024 si prende tutto il palcoscenico a partire da oggi, giovedì 3 ottobre, perché parliamo del torneo Masters 1000 che di fatto è quindi il più prestigioso di tutto l’anno in Asia, l’ottavo dei nove appuntamenti del circuito che per valore tecnico riuscisse i tornei inferiori solo agli Slam. Naturalmente negli occhi abbiamo ancora la meravigliosa finale di ieri a Pechino fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, decisa solamente al tie-break del terzo set in favore dello spagnolo dopo una battaglia memorabile. Per i big dovremo aspettare, perché le teste di serie sono esentate dal primo turno, ma la diretta Atp Shanghai 2024 promette comunque di divertirci.

Diretta/ Sinner Alcaraz (risultato finale 1-2): Jannik ko, China Open 2024 allo spagnolo (2 ottobre)

L’inizio sarà alle ore 6.30 del mattino italiano, perché evidentemente bisognerà tenere conto del fuso orario con la metropoli cinese, ma non mancheranno appuntamenti molto significativi, in ottica italiana potremmo citare soprattutto Berrettini O’Connell, perché siamo curiosi di rivedere in azione Matteo dopo il ritiro forzato a Tokyo, purtroppo ennesimo episodio sfortunato dal punto di vista fisico per il tennista romano, quindi anche per questo motivo dovremo seguire con la massima attenzione le sue prestazioni in questa diretta Atp Shanghai 2024…

DIRETTA/ Sinner Bu (risultato finale 2-0): Jannik ha vinto, ora Alcaraz per il titolo! (China Open 2024)

ATP SHANGHAI 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Come sempre quando si parla di tornei Masters 1000, le indicazioni per seguire la diretta tv Atp Shanghai 2024 passano per la visione tramite la televisione satellitare, di conseguenza riservata agli abbonati ai canali di Sky Sport. Ecco allora che Sky Go e Now TV saranno di conseguenza infine i punti di riferimento per quanto riguarda invece la visione in diretta streaming video Atp Shanghai 2024.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: IL CONTESTO

Con la diretta Atp Shanghai 2024 entriamo definitivamente nel finale di stagione, che passa per questo Masters 1000 e per quello successivo a Parigi Bercy per accompagnarci verso gli ultimi due obiettivi fondamentali della stagione ancora in palio, cioè naturalmente il Master di fine anno a Torino e poi le finali della Coppa Davis, con l’Italia che speriamo possa essere protagonista ovunque. Una prima risposta attesa già oggi è appunto quella di Matteo Berrettini, uno dei due italiani in campo nelle prossime ore.

DIRETTA/ Sinner Lehecka (risultato finale 2-0): Jannik vola in semifinale! (China Open 2024, 30 settembre)

L’altro momento da seguire con particolare attenzione sarà la partita che vedrà Mattia Bellucci sfidare il britannico Billy Harris, sarà il curioso incrocio tra un qualificato (Bellucci) e un lucky loser (Harris) sulla strada di quello che sarebbe un secondo turno decisamente affascinante contro Alexander Zverev, mentre Berrettini in caso di vittoria se la vedrebbe poi nel secondo turno con il danese Holger Rune, proseguendo nella diretta Atp Shanghai 2024…