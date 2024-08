DIRETTA CARLO TACCHINI FINALE CANOA C1 1000 METRI STREAMING: PER IL BIS (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 9 AGOSTO)

Ieri ci ha fatto sognare con una straordinaria medaglia d’argento nel C2 500 con Gabriele Casadei, oggi la diretta Carlo Tacchini nella finale canoa C1 1000 metri sarà quindi un altro appuntamento da seguire con la massima attenzione nel bacino del Nautical St – Flat water, in agenda alle ore 13.40 di venerdì 9 agosto. Le sigle ci dicono che questa è la gara individuale e su distanza doppia, in ogni caso Carlo Tacchini sta diventando uno dei migliori protagonisti italiani alle Olimpiadi Parigi 2024.

Il morale è sicuramente altissimo dopo la prestazione di ieri, che ha riportato sul podio olimpico il settore della canoa canadese addirittura 64 anni dopo Roma 1960, la diretta Carlo Tacchini nella finale canoa C1 1000 metri potrebbe quindi essere la ciliegina sulla torta per uno sport che ci ha regalato già anche la medaglia d’oro di Giovanni De Gennaro anche se in quel caso parliamo dello slalom e kayak. Sarà grande bagarre perché sulla carta i favoriti sono altri, ma questo nulla toglie al “dovere” di seguire con la massima attenzione la diretta Carlo Tacchini nella finale canoa C1 1000 metri.

CARLO TACCHINI FINALE CANOA C1 1000 METRI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Carlo Tacchini nella finale canoa C1 1000 metri avrà certamente spazio in chiaro per onorare un medagliato olimpico, bisognerà però stabilire su quale canale tra Rai Due e Rai Sport, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video: sito e app di Rai Play per tutti, mentre gli abbonati avranno la copertura totale sulla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY CARLO TACCHINI OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA CARLO TACCHINI FINALE CANOA C1 1000 METRI: I CONCORRENTI

Sulla carta le ambizioni non dovrebbero essere altissime nella diretta Carlo Tacchini nella finale canoa C1 1000 metri, perché l’Azzurro è stato quarto nella sua semifinale stamattina, l’ultima posizione utile per avere accesso alla finale A e non essere relegato alla finale B di consolazione, una costante resta tuttavia lo splendido finale di Carlo Tacchini, che ai 750 metri era ancora settimo e poi è risalito fino al prezioso quarto posto.

Per fare qualche nome tra i suoi concorrenti, hanno impressionato nella semifinale di Carlo Tacchini il tedesco Sebastian Brendel e il brasiliano Isaquias Queiroz, mentre il tempo migliore in assoluto è stato quello con il quale il ceco Martin Fuksa ha vinto l’altra semifinale. I distacchi però sono come al solito piuttosto ridotti, se l’Azzurro riuscisse a restare in scia ai migliori poi potrebbe regalarci un altro capolavoro in volata per coronare la diretta Carlo Tacchini nella finale canoa C1 1000 metri…