DIRETTA CIVITANOVA VERONA: UNA FINALE INEDITA!

La diretta Civitanova Verona rappresenta, alle ore 15:15 di domenica 26 gennaio, l’attesissima finale di Coppa Italia 2024-2025 di volley maschile: siamo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, sede di una Final Four che sino a questo momento è stata entusiasmante, con due semifinali che hanno spezzato un pronostico anche abbastanza chiuso. La vera impresa l’ha fatta Verona: la Rana, comunque squadra da playoff nella SuperLega in corso di svolgimento, ha addirittura piegato la resistenza di Perugia ottenendo una straordinaria vittoria in rimonta, e dunque ora sogna in grande.

Diretta/ Trento Civitanova (risultato finale 2-3): Lube all'ultimo atto! (Coppa Italia volley 2025)

Di fronte avrà però una Civitanova capace di battere Trento, squadra per la quale continua la maledizione di Coppa Italia: la Lube ha battuto la Itas in una bella semifinale, che ha confermato come, almeno in questi giorni, le grandi corazzate non siano riuscite a fare la differenza. Adesso sarà molto importante e interessante scoprire quello che succederà nel corso della diretta Civitanova Verona, aspettando che la finale prenda il via proviamo ad analizzare meglio il contesto della partita di Casalecchio di Reno.

DIRETTA/ Perugia Verona (risultato finale 2-3): epica rimonta degli scaligeri! (Coppa Italia volley 2025)

CIVITANOVA VERONA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Per assistere alla diretta tv di Civitanova Verona dovrete rivolgervi alla televisione di stato: la finale di Coppa Italia volley è trasmessa da Rai Due, con la possibilità di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie al sito di Rai Play o la sua relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING CIVITANOVA VERONA SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA VERONA: LUBE FAVORITA?

Siamo davvero vicini alla diretta Civitanova Verona, dunque una finale di Coppa Italia maschile che è assolutamente una sorpresa per quelle che erano le aspettative della vigilia. Va detto che non sempre, nel corso della storia recente, abbiamo visto delle outsider riuscire a prevalere anche in questo contesto; l’anno scorso certamente avevamo avuto la grande corsa di Monza, ma il Vero Volley si era poi confermato anche in SuperLega raggiungendo anche l’insperata finale scudetto, mentre la Piacenza campione nel 2023 era comunque un’ottima squadra.

Video Bologna Monza (4-0)/ Gol e highlights: Castro show, vittoria netta per Italiano (3 dicembre 2024)

Quest’anno la finale è inedita: certamente Civitanova è una big del nostro volley, ma in questa stagione forse ha fatto qualche passo indietro rispetto agli anni dominanti. Per non parlare poi di Verona, che come già detto è una società che può ambire a prendersi regolarmente i playoff di campionato ma, almeno sulla carta, è un gradino sotto le più forti. Alla Unipol Arena hanno invece prevalso queste due squadre, dunque Lube e Rana sono davvero pronte a sfidarsi per scoprire chi vincerà la Coppa Italia di volley maschile.