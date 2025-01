DIRETTA PERUGIA VERONA: UMBRI FAVORITI NELLA PRIMA SEMIFINALE

Con la diretta Perugia Verona si alzerà il sipario sulla Final Four della Coppa Italia 2025 del volley maschile, un bellissimo weekend che ci farà compagnia dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno a partire dalle ore 16.15 di oggi pomeriggio, sabato 25 gennaio, quando la Sir Susa Vim Perugia e la Rana Verona daranno vita alla prima semifinale, naturalmente con l’obiettivo di raggiungere la finale di domani – con gli umbri che sulla carta rivestono certamente i panni dei favoriti.

Video Bologna Monza (4-0)/ Gol e highlights: Castro show, vittoria netta per Italiano (3 dicembre 2024)

Innanzitutto, ricordiamo come si è arrivati all’abbinamento per la diretta Perugia Verona: la Sir Susa Vim ha chiuso al primo posto il girone d’andata della Superlega e poi ha vinto con un netto 3-0 il quarto di finale contro Modena, mentre per la Rana il quarto posto aveva determinato la sfida con Piacenza nei quarti, una bella battaglia che ha visto Verona imporsi per 3-2. Adesso tuttavia l’ostacolo si annuncia ancora più impegnativo, gli scaligeri vanno a caccia dell’impresa nella diretta Perugia Verona, ma le emozioni saranno in ogni caso assicurate…

Diretta/ Salernitana Spezia (risultato finale 3-3, 8-7 dcr): rimonta campana (Coppa Italia, 12 agosto 2024)

DIRETTA PERUGIA VERONA, COME SEGUIRLA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Perugia Verona in tv sarà in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58) e in diretta streaming video su Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA PERUGIA VERONA SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA VERONA: I DUE CAMMINI STAGIONALI

Detto del cammino in Coppa Italia, è naturalmente la situazione in campionato che può permetterci di inquadrare al meglio la diretta Perugia Verona e di spiegare perché gli umbri siano i favoriti, ma con qualche incertezza. Infatti, Perugia è prima in classifica con 42 punti, però è anche vero che dopo la straordinaria striscia di quindici vittorie consecutive è incappata in due sconfitte nelle ultime due giornate, prima un 2-3 casalingo contro Trento e poi il ko per 3-1 incassato a Civitanova.

Diretta/ Lecce Mantova (risultato finale 2-1): Bragantini, poi Krstovic! (Coppa Italia, 12 agosto 2024)

Proverà allora ad approfittarne Verona che ha appena vinto per 0-3 lo storico campo di Modena. È anche vero che in precedenza erano arrivate due sconfitte, di cui una anche per i veneti contro Civitanova, per cui il quarto posto al termine dell’andata è diventato ora quinto. Insomma, potremmo dire che nessuna delle due squadre è nel migliore momento della propria stagione: vedremo chi saprà smentirci andando a prendersi la vittoria nella diretta Perugia Verona…