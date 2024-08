DIRETTA DE GENNARO HORN CANOA KAYAK CROSS STREAMING: GRANDI EMOZIONI (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 5 AGOSTO)

È bello rivedere in azione un olimpionico, oggi lunedì 5 agosto dalle ore 15.30 ci attende la diretta De Gennaro Horn nella canoa kayak cross nelle acque del Nautical St – White water per le Olimpiadi Parigi 2024. In rapida successione ci saranno i quarti di finale femminili seguiti da quelli maschili e poi le due semifinali e naturalmente in conclusione le finali, che da calendario saranno alle ore 16.43 per le donne e alle ore 16.48 per gli uomini, si tratta di una competizione molto divertente e che ci consente di rivedere in azione Giovanni De Gennaro, che nei giorni scorsi si è laureato campione olimpico nello slalom K1.

Olga Kharlan, oro e bronzo alle Olimpiadi/ L'ucraina: "In pedana pensando alle nostre truppe al fronte"

Per il bresciano di Roncadelle la diretta De Gennaro Horn nella canoa kayak cross sarà l’occasione per cercare un bis che sarebbe leggendario, mentre Stefanie Horn potrà dare l’assalto al podio che ha solo sfiorato con il quinto posto nello slalom femminile. Ogni singola batteria vede in azione quattro concorrenti, i primi due avanzano al turno successivo, infine logicamente in finale resteranno in quattro per giocarsi i piazzamenti dall’oro fino all’amaro “legno”, di certo ci divertiremo parecchio con la diretta De Gennaro Horn nella canoa kayak cross, al debutto olimpico.

Diretta atletica Olimpiadi Parigi 2024/ Streaming video Rai: quattro finali oggi (lunedì 5 agosto)

DE GENNARO HORN CANOA KAYAK CROSS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

In chiaro la diretta tv De Gennaro Horn nella canoa kayak cross alle Olimpiadi Parigi 2024 potrebbe trovare spazio inizialmente su Rai Sport (canale numero 58) e poi trovare spazio anche su Rai Due se le cose dovessero mettersi per il meglio, naturalmente avremo anche la diretta streaming video di Rai Play, tramite sito o applicazione. Gli abbonati avranno poi a disposizione i canali di Eurosport e lo streaming della piattaforma Discovery Plus, che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DE GENNARO HORN CANOA KAYAK CROSS IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024/ Classifica, Italia e medaglie: dallo skeet l'oro numero 9! (oggi 5 agosto)

DIRETTA DE GENNARO HORN CANOA KAYAK CROSS: IL CONTESTO

Parliamo quindi di una specialità nuova, la diretta De Gennaro Horn nella canoa kayak cross è un’occasione di gloria in più per gli specialisti dello slalom, che nel corso si devono esibire in un percorso che richiede alcuni passaggi particolari e naturalmente ha la particolarità che scendono in acqua contemporaneamente quattro concorrenti per volta. Giovanni De Gennaro sembra essere in stato di grazia dopo l’oro nella sua gara di riferimento, finora ha vinto i primi due turni e allora è legittimo provare a scrivere ancora una volta la storia.

In campo femminile invece Stefanie Horn è dovuta passare dai ripescaggi, ma alla fine è riuscita ad accedere al tabellone principale, a differenza di Marta Bertoncelli che aveva iniziato meglio, però questa è una gramolato particolare e allora, finché si è in corsa, tutto potrebbe essere possibile. Non ci resta che sognare e sicuramente divertirci parecchio con questa gara così “esplosiva”, poi scopriremo se potrà colorarsi d’azzurro la diretta De Gennaro Horn nella canoa kayak cross…