DIRETTA ELENA MICHELI ALICE SOTERO PENTATHLON MODERNO STREAMING, OLIMPIADI PARIGI 2024 (OGGI 11 AGOSTO)

L’ultimo giorno può ancora regalare molti sogni e allora noi seguiremo con la massima attenzione la diretta Elena Micheli Alice Sotero nel pentathlon moderno femminile, a partire dalle ore 11.00 di stamattina, domenica 11 agosto, con legittime ambizioni per entrambe le Azzurre alle Olimpiadi Parigi 2024. Sarà una raffica di emozioni racchiuse nello spazio di appena un paio d’ore: via con l’equitazione, poi dalle ore 11.40 avremo la prova di scherma, alle ore 12.10 i 200 stile libero naturalmente per il nuoto ed infine alle ore 12.40 la decisiva Laser Run che racchiude corsa e tiro, che darà tutti i verdetti e speriamo possa esaltare Elena Micheli ed Alice Sotero.

Come avevamo ricordato ieri in occasione della gara maschile, il pentathlon moderno è una creazione del barone Pierre De Coubertin, proprio come la rinascita dei Giochi Olimpici. È l’unione di cinque sport diversi, cioè equitazione, scherma, nuoto, tiro e corsa, che volevano identificare le qualità necessarie al soldato perfetto dei tempi: resta comunque una competizione affascinante, a maggior ragione quando ci sono in gara due italiane che davvero possono giocarsi un sogno, quindi sarà una bella domenica mattina in compagnia della diretta Elena Micheli Alice Sotero nel pentathlon moderno…

ELENA MICHELI ALICE SOTERO PENTATHLON MODERNO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Elena Micheli Alice Sotero nel pentathlon moderno avrà grazie a due Azzurre così ambizioni una ottima copertura in chiaro, tra Rai Due e Rai Sport in base ai momenti, mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Per la diretta streaming video, sappiamo che gli abbonati hanno tutto dei Giochi sulla piattaforma Discovery Plus, mentre sito e app di Rai Play sono gratis per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY PENTATHLON MODERNO OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA ELENA MICHELI ALICE SOTERO PENTATHLON MODERNO: IL CONTESTO

Speriamo di avervi illustrato il valore della diretta Elena Micheli Alice Sotero nel pentathlon moderno femminile, perché le nostre ragazze si meritano la massima attenzione. Magari qualcuno ricorderà Alice Sotero quarta alle scorse Olimpiadi, nel 2023 però le Azzurre hanno compiuto un autentico capolavoro ai Mondiali, con la vittoria di Elena Micheli davanti alla compagna di squadra e in più l’oro anche nella gara a squadre, che purtroppo non è presente ai Giochi Olimpici.

Non solo: Elena Micheli aveva vinto i Mondiali anche nel 2022, quindi la pentatleta classe 1999 si presenta alle Olimpiadi Parigi 2024 con il ruolo di bi-campionessa del Mondo in carica. Purtroppo il pentathlon moderno è uno di quegli sport che gode della ribalta praticamente solo ai Giochi Olimpici: le nostre ragazze se la meriterebbero tutta perché sono campionesse straordinarie, allora speriamo di divertirci davvero tanto in compagnia della diretta Elena Micheli Alice Sotero nel pentathlon moderno femminile, per una domenica mattina da colorare di azzurro.